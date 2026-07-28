Sismo de magnitud 6.2 en Guatemala

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que entre la noche del lunes 27 de julio y la madrugada del martes 28 de julio se han registrado eventos sísmicos en el territorio guatemalteco, el de mayor magnitud de 6.2.
A las 22:16 horas hubo un temblor de magnitud 4.9, con región epicentral en el océano Pacífico, específicamente a 222 kilómetros de la cabecera departamental de Jutiapa, con profundidad de 31.8 kilómetros.
Mientras tanto, a las 23:35 horas ocurrió otro evento sísmico, esta vez con magnitud de 6.2 y la misma región epicentral, aunque a 150 kilómetros de la cabecera de Retalhuleu y una profundidad de 20.04 kilómetros.
Este evento fue reportado sensible en diferentes puntos del país, incluido el referido departamento, así como San Marcos, Suchitepéquez, Guatemala, Chimaltenango, Quiché, entre otros.
De acuerdo con la información compartida por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del Insivumeh, el mapa de movimiento del suelo refleja que la intensidad reportada entre las distintas regiones fue entre débil y suave.
Las autoridades de protección civil activaron los protocolos correspondientes para este tipo de eventos con el fin de identificar posibles daños materiales o personales tras la actividad sísmica, sin que hasta ahora se haya reportado alguno.
Actividad durante la madrugada
De acuerdo con el ente científico, a las 02:25 horas se registró un temblor de magnitud 4.1 y a las 03:16 horas otro de la misma magnitud. Ambos con región epicentral en el océano Pacífico.
Recomendaciones por sismo
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.