 Videos del terremoto que sacudió Japón
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Videos captan el momento exacto del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió Japón

Así se vivió el potente terremoto en Japón: videos muestran escenas de pánico.

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Así sorprendió el terremoto de 7.1 a miles de personas en Japón: todo quedó grabado., Redes sociales.
Así sorprendió el terremoto de 7.1 a miles de personas en Japón: todo quedó grabado. / FOTO: Redes sociales.
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Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este martes el suroeste de Japón, dejando un saldo preliminar de al menos 50 personas hospitalizadas, el colapso de 12 edificios y una alerta de tsunami que posteriormente fue cancelada al descartarse un riesgo importante para la costa.

El movimiento telúrico ocurrió durante la tarde del martes 28 de julio, hora local, con epicentro en la isla de Kyushu. De acuerdo con las autoridades, en al menos cuatro de las estructuras derrumbadas habría personas atrapadas, por lo que equipos de emergencia mantienen intensas labores de búsqueda y rescate.

El sismo también provocó daños en carreteras y puentes, además de dejar sin suministro eléctrico a cerca de 45 mil hogares. En la ciudad de Kumamoto se registró un incendio dentro de un centro comercial tras el colapso parcial de uno de sus pisos, mientras los cuerpos de socorro trabajan para localizar a posibles sobrevivientes.

Labores de rescate

La Agencia Meteorológica de Japón informó que el terremoto alcanzó el nivel 7 en la escala Shindo, la máxima intensidad utilizada en el país para medir la fuerza con la que se perciben los movimientos telúricos. Asimismo, la Autoridad de Regulación Nuclear indicó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de la región.

Mientras continúan las labores de rescate, en redes sociales comenzaron a difundirse videos que muestran cómo se vivió el potente terremoto. En las grabaciones se observa el fuerte movimiento que sacude edificios, viviendas y comercios, mientras ciudadanos buscan ponerse a salvo y objetos caen por la intensidad del sismo. Otras imágenes muestran los primeros instantes tras el terremoto, con estructuras dañadas y la rápida movilización de los equipos de emergencia para atender la emergencia.

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