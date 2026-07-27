 Reprograman audiencia de revisión de medidas de José Rubén Zamora
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Reprograman audiencia de revisión de medidas de José Rubén Zamora

El periodista, José Rubén Zamora, busca someterse a tratamientos médicos fuera del país.

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El Tribunal Noveno de Sentencia Penal reprogramó para el próximo 6 de agosto la audiencia de revisión de medidas de coerción en el primer caso donde se señala a José Rubén Zamora por el delito de lavado de dinero.

La decisión se debe a que el expediente del caso aún está en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y es que el periodista busca dicha medidas para salir fuera del país para someterse a tratamientos médicos, los cuales ya no pudo continuar por los procesos en su contra. 

El pasado 3 de julio, el Ministerio Público (MP) decidió retirar la apelación presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por Rafael Curruchiche, que buscaba que el periodista José Rubén Zamora regresara a prisión.

El planteamiento que hizo la Fiscalía se basó en el argumento de que la libertad de la que goza actualmente el comunicador podría conllevar el desarrollo de ciertas acciones enfocadas en entorpecer las investigaciones en su contra dentro del caso donde se le señala de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Ese fue el segundo expediente abierto por el MP mientras la exfiscal general, María Consuelo Porras, estuvo en funciones. Inicialmente, el fundador del diario El Periódico fue señalado en un caso denominado "Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero".

Ambas investigaciones han estado a cargo de la FECI, que dirigía Curruchiche quien recientemente fue destituido tras asumir el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, que a la vez comenzó un proceso de liquidación de esa unidad del ente investigador.

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