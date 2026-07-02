MP renuncia a apelación sobre regreso de Zamora a Prisión

El Ministerio Público (MP) presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) el desistimiento total de la apelación interpuesta en su momento por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, con la que se buscaba que el periodista José Rubén Zamora regresara a prisión.
El planteamiento que hizo la Fiscalía se basó en el argumento de que la libertad de la que goza actualmente el comunicador podría conllevar el desarrollo de ciertas acciones enfocadas en entorpecer las investigaciones en su contra dentro del caso donde se le señala de conspiración para la obstrucción de la justicia.
Ese fue el segundo expediente abierto por el MP mientras la exfiscal general, María Consuelo Porras, estuvo en funciones. Inicialmente, el fundador del diario El Periódico fue señalado en un caso denominado "Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero".
Ambas investigaciones han estado a cargo de la FECI, que dirigía Curruchiche quien recientemente fue destituido tras asumir el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, que a la vez comenzó un proceso de liquidación de esa unidad del ente investigador.
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Zamora: "Soy inocente, pero ya cumplí la pena"
En febrero de 2026, tras comparecer a una audiencia en la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia donde se abordó la situación de José Rubén Zamora, el periodista expuso que ha existido falta claridad en los procesos en su contra.
En declaraciones a los periodistas mencionó que siempre ha aseverado que Guatemala es un "laberinto perfecto", es decir, que no tiene salida. Según sus palabras, es un país donde el sistema no puede combatir la corrupción, la impunidad y el narco, porque el narco, la impunidad y la corrupción son el sistema.
"Entonces, mi libertad está ‘en la cola de un venado’. Francamente no tengo ningún control. Ya pagué mi pena; soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena era tres años y ya los pasé", puntualizó el fundador del diario el Periódico.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7