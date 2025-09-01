CC revoca amparo a Zamora: Apelación de FECI aceptada

La Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó la apelación de la Fiscalía Especial Contra Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), y revocó el amparo provisional otorgado al periodista José Rubén Zamora, en el que se le ordenaba a la Sala tercera de Apelaciones del Ramo Penal emitir una nueva resolución relacionada a las medidas sustitutivas del comunicador dentro del segundo caso en su contra.
Con esta acción, la sala ya no deberá emitir un nuevo fallo y se mantiene vigente la resolución en la que se le revocaron las medidas al sindicado por actividad procesal defectuosa.
El periodista está señalado en tres casos, donde se le atribuyen diferentes delitos, incluido lavado de dinero u otros activos. Específicamente el segundo caso en su contra corresponde a señalamientos del MP por supuesta obstrucción a la justicia.
El ente investigador argumenta que Zamora supuestamente conspiró para entorpecer una investigación por supuesto lavado, acciones que señala se habrían dado en 2013. También se le señala de falsificar formas en boletas de declaración jurada para viajar al extranjero.
Encarcelamiento de Zamora
Zamora fue arrestado en julio de 2022, señalado por el delito de lavado de dinero por Q300 mil, monto que, según su defensa, provenía de la venta legítima de una obra de arte, transacción que tenía como fin cubrir salarios de trabajadores del medio elPeriódico, del cual era presidente. Diversos sectores nacionales e internacionales han calificado el caso como un intento de criminalizar el ejercicio periodístico y han cuestionado el uso excesivo de la prisión preventiva.
El periodista ha estado tras las rejas por más de mil días. Solo pudo estar en libertad, bajo modalidad de arresto domiciliario, durante algunas semanas cuando se le concedieron medidas sustitutivas. Sin embargo, nuevas acciones de la fiscalía llevaron a que fuera retornado a la prisión.
Organizaciones nacionales e internacionales han reiterado en múltiples pronunciamientos que existe persecución contra el guatemalteco en respuesta a su trabajo en el referido diario, que permitió destapar una serie de casos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7