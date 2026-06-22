CC conocerá apelación del MP en caso contra Zamora

La Corte de Constitucionalidad (CC) tiene programado conocer este martes, 22 de junio, la apelación presentada por el Ministerio Público (MP) durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras, con la que se busca que el periodista José Rubén Zamora regrese a prisión.
El planteamiento que hizo la Fiscalía se basó en el argumento de que la libertad de la que goza actualmente el comunicador podría conllevar el desarrollo de ciertas acciones enfocadas en entorpecer las investigaciones en su contra dentro del caso donde se le señala de conspiración para la obstrucción de la justicia.
Ese fue el segundo expediente abierto por el MP mientras Porras estuvo en funciones. Inicialmente, el fundador del diario El Periódico fue señalado en un caso denominado "Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero".
Ambas investigaciones han estado a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirigía Rafael Curruchiche quien recientemente fue destituido tras asumir el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, que a la vez comenzó un proceso de liquidación de esa unidad del ente investigador.
Caso contra Zamora
En febrero de 2023, el entonces jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, explicó durante una audiencia los señalamientos que se hacen contra Zamora y otras personas involucradas en el expediente judicial.
Aseguró que el caso por el cual se le sindica se denomina "Conspiración para Obstruir a la Justicia" y consiste en una nueva investigación que derivó de información recibida por la unidad que él dirige.
"Se logró establecer una posible conspiración para obstruir una investigación en curso relacionada a dinero posiblemente producto de lavado de dinero u otros activos que el señor José Rubén Zamora y la entidad Aldea Global S.A. recibieron en el 2013", dijo.
Indicó que, tras darse la destitución del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, los posibles involucrados se alarmaron y reunieron para planificar el desvío de la investigación de la recepción del dinero, que ascendería por lo menos Q200 mil en efectivo.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7