FECI desiste de seguir caso contra periodistas

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó este lunes 8 de junio un memorial a la Corte de Constitucionalidad (CC), por medio del cual confirmó que no se opone al cierre definitivo del proceso que se sigue en contra de los periodistas y columnistas del diario El Periódico.
En el oficio enviado, el Ministerio Público (MP) solicitó que se apruebe el desistimiento total de la apelación de amparo interpuesta por la fiscalía y se archive el expediente en el que se señaló a los profesionales del delito de obstrucción a la justicia por supuestamente difundir información sobre el caso que se inició contra el fundador del referido medio, José Rubén Zamora.
Con este documento, quedaría en firme la sentencia emitida por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de cerrar el expediente judicial que se abrió contra los comunicadores, el cual ha generado una serie de pronunciamientos de distintos analistas y entidades que lo califican como un acto de criminalización.
La semana pasada, los magistrados de la CC desarrollaron la vista pública de la apelación presentada por la FECI durante la cual el periodista Gonzalo Marroquín sostuvo que las acusaciones que hizo esa unidad del ente investigador constituyen un intento de limitar el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
Durante la diligencia, el comunicador también señaló que las acciones emprendidas contra los sindicados en este caso buscaban silenciar a la prensa por publicaciones relacionadas con temas de interés público. Asimismo, afirmó que tanto él como los demás periodistas involucrados actuaron en el ejercicio de derechos protegidos por la Constitución Política de la República.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7