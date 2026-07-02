FLACSO se pronuncia sobre situación en la Usac

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede académica Guatemala, se pronunció sobre la situación en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde desde el 1 de julio de 2026 tomó posesión Walter Mazariegos para un nuevo período como rector, en medio de protestas en donde se señala un supuesto fraude para mantenerlo en el poder.
Por medio de un comunicado, la entidad manifestó su preocupación por el proceso de elección de autoridades de la referida casa de estudios para el período 2026-2030, al considerar que estuvo marcado por múltiples irregularidades que, a su juicio, comprometen la autonomía universitaria y podrían tener repercusiones en la institucionalidad del país.
FLACSO señaló que las consecuencias del proceso trascienden el ámbito académico debido al papel que desempeña la universidad pública en la integración de comisiones de postulación y otros mecanismos de elección de altas autoridades del Estado, entre ellas magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, así como del Fiscal General y el Contralor General.
Detalla posibles irregularidades en elección en Usac
Según FLACSO, la elección celebrada el 8 de abril de 2026 se realizó con el reconocimiento de únicamente 15 de los 34 cuerpos electorales y con la participación de 73 de los 170 electores. De acuerdo con el comunicado, diez de esos cuerpos electorales respaldaron la reelección y cinco apoyaron a la oposición.
La entidad también afirmó que el proceso fue avalado por un Consejo Superior que, según expresa, habría excedido el período de mandato de la mayoría de sus integrantes.
Asimismo, indicó que las presuntas irregularidades han sido objeto de más de 20 recursos legales y 17 denuncias penales. Aunque varios amparos fueron concedidos, FLACSO asegura que estos no han sido acatados en su mayoría por las autoridades correspondientes y que algunos expedientes continúan pendientes de resolución.
En su pronunciamiento, la institución advirtió que esta situación refleja una crisis de legalidad, legitimidad y gobernabilidad, por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes para garantizar el respeto al Estado de Derecho y preservar la autonomía de la educación superior pública.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7