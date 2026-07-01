Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usac

Por medio de un video difundido en redes sociales, Walter Mazariegos confirmó que está iniciando a partir de este miércoles, 1 de julio, un nuevo período (2026-2030) como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pese a que no cuenta con finiquito y que todavía hay acciones pendientes de resolver relacionadas con el proceso que llevó a su reelección.
En sus cuentas personales de redes sociales fue difundida la grabación donde se escucha el mensaje en el que confirma que a las 07:30 horas firmó el acta administrativa donde se establece su continuidad en el cargo y jura fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, a las leyes del país y a la normativa universitaria.
Indicó que, tras completar ese proceso, corresponde que en algunos momentos se lleve a cabo la primera sesión del mes de julio 2026 del honorable Consejo Superior Universitario para nombrar a las autoridades de la Usac a nivel nacional.
"Agradezco el apoyo incondicional de todos los sancarlistas que confiaron en mi persona y en mi equipo de trabajo para continuar dirigiendo la gloriosa, con 350 años de historia, Universidad de San Carlos de Guatemala, en especial al Cuerpo Electoral Universitario", expresó.
Agregó que se continuará con las acciones para innovar, modernizar, tecnificar, actualizar, descentralizar y especializar a la Usac, así como respetar y defender su autonomía, filosofía y Ley Orgánica.
Mazariegos cerró su mensaje deseando "larga vida" a la Usac, la única universidad pública del país, en la que ha estado ejerciendo como rector desde 2022 a pesar de los señalamientos cada vez más constantes de parte de entidades nacionales e internacionales que cuestionan la legalidad de los procesos de elección que lo llevaron al cargo.