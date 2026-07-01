 Grupos a favor y en contra de Mazariegos protestan en Usac

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
87
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Nacionales

Grupos a favor y en contra de Mazariegos protestan en Usac

Frases como “la lucha no termina” y “yo sí tengo rector” se observan en las pancartas que portan los manifestantes que mantienen presencia en los alrededores de la universidad.

Compartir:
Manifestación a favor de la reelección de Walter Mazariegos como rector, el 1 de julio de 2026 en el perímetro de la Usac., Omar Solís/Emisoras Unidas
Manifestación a favor de la reelección de Walter Mazariegos como rector, el 1 de julio de 2026 en el perímetro de la Usac. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Grupos de manifestantes se hicieron presentes este miércoles, 1 de julio, a los alrededores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), tanto del lado del Periférico como de la avenida Petapa, para pronunciarse con respecto a la elección de rector de esa casa de estudios.

Algunos de los presentes se muestran a favor de Walter Mazariegos, quien fue reelecto para ejercer en el período 2026-2030 y debería tomar posesión hoy del cargo. Mientras que otros han reiterado los señalamientos de un posible fraude para buscar que se mantenga en el poder.

"Ni un paso atrás, cuatro años más", "Yo sí tengo rector. Defendemos la autonomía universitaria", "Escuelas no facultativas apoyamos las gestiones del rector M. A. Walter Mazariegos", son algunos de los mensajes de pancartas que portan los manifestantes que respaldan al profesional.

Además, en el interior del campus central, específicamente en la Rectoría, fueron colocadas bocinas y una pantalla gigante donde se transmiten mensajes que respaldan a Mazariegos.

Mientras tanto, algunos estudiantes y representantes de sociedad civil han llevado letreros para expresar que "la lucha no termina" y hacer un llamado a que cesen las funciones del rector: "Fuera usurpadores de Mazariegos".

Incertidumbre por toma de posesión

Para este 1 de julio está previsto que Walter Mazariegos asuma para un nuevo período como rector de la Usac, el cual tendría una duración de cuatro años. Sin embargo, hasta el momento no se ha oficializado de parte de la casa de estudios si ya se concretó este proceso.

Se tuvo información con respecto a que el Consejo Superior Universitario (CSU) convocó a una sesión virtual para hoy a las 11:00 horas; sin embargo, según datos preliminares, la agenda no contemplaba la toma de posesión.

Por su parte, Mazariegos anunció por medio de sus redes sociales que estaría emitiendo un mensaje para toda la comunidad sancarlista. Además, modificó su fotografía de portada en Facebook para mostrar una donde se muestra su rostro y el mensaje: "rector magnífico 2026-2030".

En Portada

Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usact
Nacionales

Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usac

11:01 AM, Jul 01
Grupos a favor y en contra de Mazariegos protestan en Usact
Nacionales

Grupos a favor y en contra de Mazariegos protestan en Usac

10:45 AM, Jul 01
PNC reforzará seguridad por pago del Bono 14t
Nacionales

PNC reforzará seguridad por pago del Bono 14

09:04 AM, Jul 01
Cuba inicia el retiro de su brigada de colaboradores sanitarios de Guatemalat
Nacionales

Cuba inicia el retiro de su brigada de colaboradores sanitarios de Guatemala

08:24 AM, Jul 01
Hombre muere tras caer al río durante jornada de pesca en Escuintlat
Nacionales

Hombre muere tras caer al río durante jornada de pesca en Escuintla

10:05 AM, Jul 01

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolCopa del MundoEstados UnidosMéxicoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar