Grupos a favor y en contra de Mazariegos protestan en Usac

Grupos de manifestantes se hicieron presentes este miércoles, 1 de julio, a los alrededores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), tanto del lado del Periférico como de la avenida Petapa, para pronunciarse con respecto a la elección de rector de esa casa de estudios.
Algunos de los presentes se muestran a favor de Walter Mazariegos, quien fue reelecto para ejercer en el período 2026-2030 y debería tomar posesión hoy del cargo. Mientras que otros han reiterado los señalamientos de un posible fraude para buscar que se mantenga en el poder.
"Ni un paso atrás, cuatro años más", "Yo sí tengo rector. Defendemos la autonomía universitaria", "Escuelas no facultativas apoyamos las gestiones del rector M. A. Walter Mazariegos", son algunos de los mensajes de pancartas que portan los manifestantes que respaldan al profesional.
Además, en el interior del campus central, específicamente en la Rectoría, fueron colocadas bocinas y una pantalla gigante donde se transmiten mensajes que respaldan a Mazariegos.
Mientras tanto, algunos estudiantes y representantes de sociedad civil han llevado letreros para expresar que "la lucha no termina" y hacer un llamado a que cesen las funciones del rector: "Fuera usurpadores de Mazariegos".
Incertidumbre por toma de posesión
Para este 1 de julio está previsto que Walter Mazariegos asuma para un nuevo período como rector de la Usac, el cual tendría una duración de cuatro años. Sin embargo, hasta el momento no se ha oficializado de parte de la casa de estudios si ya se concretó este proceso.
Se tuvo información con respecto a que el Consejo Superior Universitario (CSU) convocó a una sesión virtual para hoy a las 11:00 horas; sin embargo, según datos preliminares, la agenda no contemplaba la toma de posesión.
Por su parte, Mazariegos anunció por medio de sus redes sociales que estaría emitiendo un mensaje para toda la comunidad sancarlista. Además, modificó su fotografía de portada en Facebook para mostrar una donde se muestra su rostro y el mensaje: "rector magnífico 2026-2030".