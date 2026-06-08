 Manifestantes se pronuncian sobre elección de rector USAC
Nacionales

Con piñatas y pancartas, manifestantes se pronuncian sobre elección de rector de Usac

Grupos a favor y en contra de la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos manifestaron frente a la Corte de Constitucionalidad.

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Manifestantes frente a la CC muestran piñatas con rostros de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad durante una protesta en rechazo de la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac., Omar Solís/Emisoras Unidas
Manifestantes frente a la CC muestran piñatas con rostros de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad durante una protesta en rechazo de la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Grupos de manifestantes se presentaron nuevamente este lunes 8 de junio, a las afueras de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la Ciudad de Guatemala, para expresar sus posturas con respecto al proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en el marco del cual se han presentado distintas acciones legales tras declararse ganador a Walter Mazariegos.

Los estudiantes e integrantes de distintas organizaciones se pronunciaron tanto a favor como en contra de la reelección de Mazariegos. Utilizando pancartas y megáfonos, expresaron la ruta que, en su opinión, debería seguir el tema de la Rectoría en esa casa de estudios.

Integrantes de Usac-Dire señalaron en conferencia de prensa en el referido lugar que este es un tema de interés nacional y detallaron que la semana pasada tuvieron conocimiento de que la CC suspendió dos amparos planteados en contra del proceso realizado el pasado 8 de abril en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

"Dice al Corte de Constitucionalidad que debimos haber agotado los recursos existentes en la Universidad de San Carlos de Guatemala; sin embargo, queremos demostrarle a la Corte, y por ello esta forma ilustrativa de comparecer, que los artículos que contenían los recursos aplicables en materia electoral en la universidad fueron derogados por el propio Consejo Superior Universitario en abril del año pasado", explicó Aníbal García, de la referida agrupación.

Agregó que, en ese sentido, se considera que la Corte se está equivocando al señalar que se debía recurrir a recursos existentes, porque ya no se tienen. En ese sentido, indicó que no se debe tomar como base ese principio, pues carece de fundamento.

Al frente de la CC también acudió un grupo de personas que expresó su respaldo a la gestión de Mazariegos y consideró legal el proceso en el que fue reelecto para ejercer funciones en el período 2026-2030.

Piñatas representativas

Como parte del plantón que se desarrolló este lunes, los manifestantes utilizaron piñatas a las que les colocaron los rostros de tres de los magistrados de la CC a los que señalan de favorecer a Mazariegos y buscar defender un proceso electoral marcado por un supuesto fraude.

Una persona que utilizaba una máscara portaba los coloridos diseños, en los que fueron colocadas fotografías de Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera. También se creó una con el rostro del rector de la Usac.

Constantes protestas

El frente de la CC se ha convertido en el espacio en el que los estudiantes universitarios y miembros de sociedad civil se han reunido en los últimos días para pronunciarse utilizando distintas actividades representativas acerca de la situación en la única universidad pública de Guatemala.

El proceso de reelección del actual rector todavía no ha quedado definido, pues se tienen acciones legales pendientes de ser resueltas. Por ello, las protestas se han enfocado en pedirles a los magistrados que emitan fallos basados en ley.

En imágenes

Manifestación frente a la CC por reelección de Mazariegos como rector de la Usac | Omar Solís/EU

Manifestación frente a la CC por reelección de Mazariegos como rector de la Usac / Omar Solís/EU

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Manifestación frente a la CC por reelección de Mazariegos como rector de la Usac / Omar Solís/EU

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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