Súper Deportivo: Emisión del 13 de Agosto de 2026

Hoy en el Súper Deportivo seguimos hablando de la Copa Centroamericana 2026 y entrevistamos a Amarini Villatoro, el técnico guatemalteco del Cartaginés. Además, hablamos con el ciclista chapín José Canastuj tras la cancelación de la Vuelta a Colombia 2026.
Videos
Súper Deportivo: Entrevista con Villatoro, técnico guatemalteco del Cartaginés
- por Ivonne Gordillo
- 14:50, Ago 14 2026
-
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
Salud
Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?
- por Emisoras Unidas
- 01:19 PM, Jul 22
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.