 Súper Deportivo: Emisión del 13 de Agosto de 2026
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Súper Deportivo: Entrevista con Villatoro, técnico guatemalteco del Cartaginés

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Hoy en el Súper Deportivo seguimos hablando de la Copa Centroamericana 2026 y entrevistamos a Amarini Villatoro, el técnico guatemalteco del Cartaginés. Además, hablamos con el ciclista chapín José Canastuj tras la cancelación de la Vuelta a Colombia 2026.

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