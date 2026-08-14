Guatemala lidera recepción de remesas en el Triángulo Norte

Las remesas familiares recibidas por Guatemala, El Salvador y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, acumularon 24.554,6 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 7,8 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos recabados este viernes.
Las cifras registradas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y junio pasado con 12.978,5 millones de dólares o el 52,9 %, seguido de Honduras con 6.515,5 millones (26,5 %) y El Salvador con 5.060,6 millones de dólares (20,6 %).
Estas cifras representan incrementos puntuales de un 4,5 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 7 % para Guatemala y un 12,3 % para Honduras, en comparación con el primer semestre del año anterior.
Remesas, motor de la economía nacional
Cada año, aproximadamente 500.000 personas procedentes del Triángulo Norte intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas.
Las remesas desde EE.UU., donde viven más de 3 millones de guatemaltecos, son parte fundamental de la economía de Guatemala, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.
Detenciones de guatemaltecos en EE. UU. caen un 62% en 2026
Las autoridades migratorias de Estados Unidos y México registraron en el primer cuatrimestre del 2026 una caída del 67 % en la detención de migrantes originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, respecto a los primeros cuatro meses de 2025.
De acuerdo con los registros oficiales, documentados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y recabados este miércoles por EFE, se detuvieron a 11.843 personas, una cifra significativamente inferior a las 36.142 del 2025.
Las aprehensiones en EE.UU. entre enero y abril del año en curso suman 5.419 y en México 6.424, con una bajada del 66 % y 68 %, respectivamente. En este mismo lapso de 2025, las fuerzas migratorias estadounidenses detuvieron a 15.930 centroamericanos y las mexicanas a 20.212.