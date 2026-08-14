Próximo rival de Xelajú es goleado por Firpo

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 continuó el jueves con Luis Ángel Firpo consiguiendo una victoria 4-0 sobre Diriangén F. C. en el grupo A. El duelo se jugó en el estadio Nacional Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador.
Rafael Águila abrió el marcador al 16’, con un remate bien colocado desde fuera del área. Firpo amplió la ventaja al 42’, cuando Mauricio Cerritos sacó un potente remate de primera intención desde larga distancia.
Los anfitriones extendieron su ventaja al 52’, cuando Diego Ortez se hizo espacio y definió desde un ángulo cerrado. El club salvadoreño selló la victoria al 85’ con un remate de derecha de José Valencia desde el borde del área.
Luis Ángel Firpo continuará su participación en la Copa Centroamericana el jueves 20 de agosto contra Liga Deportiva Alajuelense. Por su parte, Diriangén enfrentará al Xelajú de Guatemala el próximo martes 18 de agosto.
Datos relevantes del partido
Firpo consigue su primer triunfo en la Concacaf Central American Cup en su sexto partido en la competencia. Además, es la primera vez que termina con su valla invicta.
Firpo goleó 4 a 0 a Diriangén, sin embargo, tuvo menos remates (17 a 18) y menos goles esperados (1.1 a 1.3) que en su estreno en la actual Concacaf Central American Cup, en la derrota ante Plaza Amador (1-2)
José Valencia anotó su primer gol en la Copa Centroamericana 2026: es la tercera competencia internacional en la cual el delantero colombiano consigue anotar, lo había hecho en la Conmebol Libertadores 2020 con Delfín y en la AFC Champions League Two con el Yangon United.
Xelajú en el sótano
Tras la tercera semana de actividades en la Copa Centroamericana 2026, Xelajú está pasando un mal torneo luego de sus dos primeras presentaciones, donde ambas las ha perdido.
El líder del grupo A es la Liga Deportiva Alajuelense, que en dos juegos suma 6 puntos. Le sigue Plaza Amador de Panamá que en tres juegos lleva también 6 puntos, pero la diferencia de gol es inferior a la del conjunto costarricense.
Firpo que le ganó a Diriangén 4-0 llegó a 3 puntos e igualó las unidades del elenco salvadoreño, pero por mejor diferencia de gol, Firpo es tercero y Diriangén cuarto.
El quinto y último lugar es el actual subcampeón centroamericano, que en dos juegos suma dos derrotas: ante la Liga (1-0) y Plaza Amador (5-2).
Xelajú deberá ganar sus dos últimos partidos, ante Diriangén el martes 18 de agosto y ante Firpo el miércoles 26. Eso sí, quedará eliminado si Plaza Amador y la Liga Deportiva Alajuelense suman un punto.