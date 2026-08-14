 Galilea Montijo preocupa por su espalda: ¿qué le ocurrió?
Farándula

¿Qué le pasó? Galilea Montijo preocupa a sus fans por la apariencia de su espalda

Un video viral exhibe marcas en la espalda de la presentadora, avivando la polémica sobre posibles retoques estéticos tras las críticas a su apariencia facial.

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Galilea Montijo, Instagram
Galilea Montijo / FOTO: Instagram
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Galilea Montijo se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática, esta vez por especulaciones sobre su apariencia física que van más allá de su rostro.

Tras enfrentar semanas de intensas críticas y rumores sobre presuntos procedimientos estéticos faciales, un video viral ha desatado una nueva ola de comentarios, enfocados ahora en unas supuestas marcas en su espalda que, según algunos internautas, podrían ser resultado de otra intervención quirúrgica.

La controversia alrededor de la imagen de Galilea Montijo no es reciente. Hace algunas semanas, su rostro se convirtió en tema de debate en redes sociales después de una emisión del programa "Hoy".

Sin embargo, las críticas no se detienen. Ahora, la atención recae en su espalda tras la difusión de un video en redes sociales, subido por la cuenta de X "La tía Sandra".

En él, Galilea Montijo aparece usando un atuendo negro que deja a la vista la zona baja de su espalda mientras participa en actividades de un reality show.

El video permite observar algunas marcas en la piel, lo que ha bastado para que internautas especulen:

  • "De tanto cuero que se restira ya se le está yendo a las nalg*s."
  • "Es de las liposucción o lipoescultura."
  • "El cuerpo está arrugado por la edad."
  • "Déjenla en paz, está hermosa."
  • "Nada les embona."
  • "Ella es guapísima."

La polémica del rostro: un recuento

Hace unos meses, los televidentes y usuarios de internet notaron una aparente hinchazón en su cara, lo que rápidamente llevó a la especulación de que Galilea Montijo se habría sometido a algún tipo de procedimiento estético.

Galilea Montijo no tardó en responder a los señalamientos. Explicó públicamente que la inflamación se debía a un "ligero levantamiento de ceja", un procedimiento menor que, según ella, estaba en proceso de recuperación.

Sin embargo, las críticas persistieron, lo que la llevó a abordar el tema con mayor profundidad en un pódcast.

Foto embed
Galilea Montijo - Instagram

En dicha plataforma, Gali Montijo compartió detalles más íntimos sobre su experiencia, revelando que la situación había sido más compleja de lo que inicialmente se percibía. Describió cómo su rostro se veía afectado:

"La cara la veía... (cada vez peor) La ceja que se me venía de este lado. La cara se me venía hacia acá, la boca, porque era una cosa que yo no podía controlar. La contractura tan grave que tenía en el cuello... este lado se empezó a venir para acá y lo que me dices tú; me empiezan a tratar como si yo tuviera una parálisis facial." 

Estas declaraciones buscaban no solo aclarar la situación, sino también generar empatía entre el público y los internautas, intentando frenar la constante ola de comentarios negativos.

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