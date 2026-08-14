 Presos en Paraguay reciclarán materiales usados por Conmebol
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Conoce la causa que liga a presos paraguayos con Conmebol

La Confederación Sudamericana de Futbol y el Ministerio de Justicia de Paraguay firman importante convenio.

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Ministerio de Justicia y Conmebol firman convenio de reinserción
Ministerio de Justicia y Conmebol firman convenio de reinserción / FOTO: @MJusticiaPy
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Los reclusos en Paraguay reutilizarán materiales usados en competiciones deportivas, como banderas y lonas publicitarias, para convertirlos en nuevos productos, en virtud de un acuerdo suscrito en Asunción por el Ministerio de Justicia y la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), informaron este viernes fuentes oficiales.

El programa, oficializado mediante la firma del convenio por parte de la secretaria general adjunta y directora Jurídica de la Conmebol, Monserrat Jiménez, y el ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora, busca generar "oportunidades de capacitación y trabajo" para los reos y facilitar su reinserción social, señaló el ente deportivo en un comunicado.

Además, promueve la economía circular y "el aprovechamiento responsable de materiales" para reducir el impacto ambiental.

La alianza es un "hito histórico"

El titular paraguayo de Justicia consideró la alianza como un "hito histórico" y destacó, citado en la nota, que la firma del acuerdo "permitió reafirmar que el objetivo del sistema no es el castigo, sino brindar herramientas reales para que las personas privadas de libertad retornen a la sociedad como mejores seres humanos".

Por su parte, Jiménez resaltó que el convenio permite utilizar "el poder transformador del fútbol para dignificar vidas mediante el trabajo".

La iniciativa es parte del programa de responsabilidad social SUMA, de la Conmebol, organización con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

Autoridades presentes 

Durante la ceremonia participaron representantes de la CONMEBOL y del Ministerio de Justicia, quienes destacaron la importancia de la cooperación interinstitucional para desarrollar iniciativas que generen valor social y ambiental, alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y la construcción de una sociedad más inclusiva. Luego del acto protocolar, las autoridades presentes reafirmaron su compromiso de continuar impulsando acciones conjuntas en beneficio de la sociedad.

Por la Conmebol:

  • Monserrat Jiménez, Secretaria General Adjunta y Directora Jurídica
  • Federico Chaves, Coordinador del Programa CONMEBOL SUMA
  • Laura Álvarez, Coordinadora de Sostenibilidad

Por el Ministerio de Justicia de la República del Paraguay:

  • Rodrigo Nicora, Ministro de Justicia
  • Rubén Maciel, Viceministro de Política Criminal
  • Rafael Caballero, Viceministro de Justicia
  • Rosalía González, Directora de Bienestar y Reinserción Social
  • Fátima Cabrera, Directora General de Gabinete.
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Autoridades paraguayas firman con Conmebol para convenio de reinserción - Conmebol

*Información EFE.

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