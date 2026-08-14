Seis heridos tras volcar microbús en ruta Interamericana

Seis personas resultaron heridas luego un accidente ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 14 de agosto, en el kilómetro 135 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Sololá. El vehículo tipo microbús en el que se movilizaban quedó volcado en el lugar.
Los Bomberos Voluntarios movilizaron varias unidades al sector donde se registró el accidente, donde fueron localizadas seis personas que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo. Entre los afectados se encontraban dos menores de 5 y 10 años.
La institución indicó que se les brindó asistencia prehospitalaria a los pacientes y, tras ser estabilizados, fueron trasladados al Hospital Nacional de Sololá para recibir atención médica.