 Seis heridos tras volcar microbús en ruta Interamericana
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Vuelco de microbús deja seis heridos, incluidos dos niños, en la Interamericana

El percance ocurrió en el kilómetro 135.

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Accidente en kilómetro 135 de la ruta Interamericana., Bomberos Voluntarios
Accidente en kilómetro 135 de la ruta Interamericana. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Seis personas resultaron heridas luego un accidente ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 14 de agosto, en el kilómetro 135 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Sololá. El vehículo tipo microbús en el que se movilizaban quedó volcado en el lugar.

Los Bomberos Voluntarios movilizaron varias unidades al sector donde se registró el accidente, donde fueron localizadas seis personas que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo. Entre los afectados se encontraban dos menores de 5 y 10 años.

La institución indicó que se les brindó asistencia prehospitalaria a los pacientes y, tras ser estabilizados, fueron trasladados al Hospital Nacional de Sololá para recibir atención médica.

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