 Joven se fractura el rostro al intentar pirueta en bicicleta
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VIDEO: Joven sufre fractura en el rostro al intentar una pirueta en bicicleta

El brutal momento en que un joven termina con el rostro en el pavimento tras intentar una maniobra en bicicleta.

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Joven sufre aparatosa caída en bicicleta al intentar una pirueta en un skate park., Captura de pantalla video de X.
Joven sufre aparatosa caída en bicicleta al intentar una pirueta en un skate park. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un joven sufrió una aparatosa caída mientras realizaba maniobras en bicicleta dentro de un skate park en Japón.

En las imágenes se observa al joven desplazarse por la pista e intentar una pirueta con la bicicleta. Sin embargo, pierde el equilibrio durante el giro y termina estrellándose violentamente contra el pavimento.

El impacto fue tan fuerte que el joven quedó inmóvil durante varios segundos, mientras sus acompañantes se acercaban para auxiliarlo. Según se informó, el accidente le habría provocado una fractura en el rostro.

Joven reacciona segundos después del golpe 

La grabación generó preocupación entre los usuarios de redes sociales, principalmente por la fuerza del golpe y los segundos en los que el joven permanece tendido en el suelo.

Momentos después, el joven reaccionó y logró incorporarse, aunque las imágenes evidencian la gravedad del accidente.

Hasta el momento no se ha confirmado públicamente el lugar exacto donde ocurrió el percance ni se han brindado mayores detalles sobre su estado de salud.

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El caso vuelve a llamar la atención sobre los riesgos de practicar maniobras de alta dificultad en bicicleta y la importancia de utilizar casco y equipo de protección para reducir el impacto de posibles caídas.

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