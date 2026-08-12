 Los Lakers cambian de dueño tras un acuerdo multimillonario
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Los Lakers cambian de dueño tras alcanzar un acuerdo multimillonario

La histórica franquicia angelina cambiará de propietario tras un acuerdo multimillonario que se convertirá en el más grande de la historia de la NBA.

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Camiseta de Luka Doncic de Los Ángeles Lakers - Lakers
Camiseta de Luka Doncic de Los Ángeles Lakers / FOTO: Lakers
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El propietario de Los Ángeles Lakers, Mark Walter, alcanzó un acuerdo para vender la histórica franquicia de la NBA a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por una cifra cercana a los 12.000 millones de dólares, según informó este miércoles ESPN, citando a varias fuentes con conocimiento de la operación. El traspaso, que todavía debe completar los procesos correspondientes, representaría la venta más elevada de la historia para un equipo de la liga de baloncesto estadounidense.

La operación se produce menos de un año después de que Walter adquiriera el control de los Lakers por aproximadamente 10.000 millones de dólares, tras ejercer su derecho de tanteo sobre una oferta de compra. Kushner e Iger expresaron su satisfacción por asumir la responsabilidad de una de las franquicias deportivas más reconocidas del mundo y destacaron su intención de mantener el legado construido durante décadas. Ambos aseguraron que buscarán competir al máximo nivel y fortalecer el vínculo entre el equipo, sus aficionados y la ciudad de Los Ángeles.

Acuerdo histórico para adquirir a los Lakers

Kushner es fundador de Thrive Capital, firma de inversión enfocada principalmente en empresas tecnológicas, mientras que Iger, reconocido por su trayectoria al frente de The Walt Disney Company, le asesora en inversiones de largo plazo relacionadas con marcas y activos culturales. Por su parte, Walter calificó su etapa como propietario de los Lakers como uno de los grandes honores de su vida y destacó especialmente el vínculo entre la franquicia, sus seguidores y Los Ángeles. El empresario también manifestó su confianza en que el futuro del equipo estará marcado por nuevos éxitos.

La familia Buss ha estado estrechamente ligada a la historia reciente de los Lakers desde que Jerry Buss adquirió la franquicia en 1979 por 67,5 millones de dólares, como parte de un paquete que también incluía a Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo Forum.

Tras su fallecimiento en 2013, el control pasó a sus hijos y Jeanie Buss asumió el liderazgo de la organización. Durante la era de la familia Buss, los Lakers conquistaron 11 de sus 17 campeonatos de la NBA, consolidándose como la franquicia más laureada de ese periodo. Ahora, una nueva etapa está a punto de comenzar con una operación que volvería a poner el valor histórico de los Lakers en el centro de la conversación deportiva y empresarial.

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Los Lakers conquistan la primera Copa de la NBA de la historia -

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