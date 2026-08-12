Motorista imprudente causa grave accidente en Amatitlán

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que la imprudencia de un motorista pudo terminar en una tragedia en Amatitlán.
El percance ocurrió en la calzada Asiole, donde un motorista circulaba a excesiva velocidad y realizaba maniobras peligrosas al rebasar entre carriles, incluso por el lado derecho.
En las imágenes se observa que dos personas que viajaban en otra motocicleta intentaban incorporarse a la calzada. Un vehículo que circulaba por el sector les cedió el paso; sin embargo, en ese momento apareció el motorista que avanzaba a gran velocidad y los impactó mientras intentaba rebasar de manera imprudente.
Tras el choque, los tripulantes de la segunda motocicleta salieron proyectados y terminaron dentro de una cuneta. El motorista que provocó el percance también sufrió una fuerte caída y terminó debajo del vehículo que se encontraba en movimiento y que previamente había dado la vía.
El conductor del automóvil logró frenar a tiempo y evitó que el motorista fuera atropellado, lo que pudo haber convertido el accidente en una tragedia de mayores proporciones.
Municipalidad se pronuncia
El video ha generado reacciones en redes sociales y vuelve a poner en discusión los riesgos de conducir a excesiva velocidad y realizar maniobras peligrosas en vías concurridas.
Ante lo ocurrido, la Municipalidad de Amatitlán hizo un llamado a los conductores para actuar con responsabilidad y respetar las normas de tránsito.
La seguridad vial es responsabilidad de todos", señaló la comuna. El llamado busca prevenir que este tipo de imprudencias terminen cobrando vidas.