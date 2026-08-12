 Incendio arrasa bodega de químicos en Mixco: detalles clave
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Incendio consume bodega de productos químicos en Mixco

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios, incluida la Brigada de Incidentes con Materiales Peligrosos, que recomendó a los vecinos tomar precauciones ante el alto nivel de toxicidad.

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Los socorristas trabajaron durante horas para controlar el incendio en la bodega de zona 11 de Mixco., Bomberos Voluntarios
Los socorristas trabajaron durante horas para controlar el incendio en la bodega de zona 11 de Mixco. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un incendio estructural se registró en horas de la noche del martes 11 de agosto en el interior de una bodega de almacenamiento de productos químicos ubicada en la colonia Planes de Minerva, zona 11 de Mixco, Guatemala. Las labores para controlarlo se extendieron hasta la madrugada de este miércoles.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades contra incendios y de abastecimiento al lugar tras ser notificados con respecto a la presencia de llamas en este inmueble, las cuales se extendían cada vez más. Asimismo, se movilizó hasta este punto la Brigada de Incidentes con Materiales Peligrosos.

El personal de las 2ª, 3ª, 4ª y 49ª compañías y de estación central trabajó durante horas en el área afectada, atacando el fuego desde distintos puntos para poder sofocarlo.

"Se utilizaron dos líneas de mangueras las cuales encapsulan el gas cloro y a la vez sofocan las llamas. Como protección a los dañinos gases se utiliza equipo de respiración autónoma y traje completo contra incendios", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.

Ardua labor permite controlar las llamas

Las labores de seguimiento de esta emergencia se extendieron hasta este miércoles, 12 de agosto. Los cuerpos de socorro continuaban con el combate y extinción del incendio, mientras alertaban acerca de los riesgos por las complicaciones respiratorias que podrían surgir en los vecinos debido al alto nivel de toxicidad.

"Se recomendó a la población salvaguardarse en sus viviendas y no exponerse a estos gases que pueden provocar dificultad respiratorio y daño permanentemente a largo plazo", expresó el socorrista.

Aproximadamente a las 03:00 de la mañana se confirmó que el incendio quedó controlado en su totalidad y se había pasado a la fase de liquidación y descombramiento, que estaban a cargo del personal operativo.

Los bomberos confirmaron que el hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales, los cuales hasta el momento no han sido cuantificados.

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