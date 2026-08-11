Incendio consume camión que transportaba motocicletas

Un incendio que se registró en horas de la mañana de este martes, 11 de agosto, consumió un camión que transportaba motocicletas. El hecho ocurrió en el kilómetro 110 de la ruta CA-2 al Pacífico, jurisdicción de Patulul, Suchitepéquez.
Varias unidades contra incendios de los Bomberos Voluntarios fueron desplazadas al lugar para controlar la emergencia. Los socorristas trabajaron durante varios minutos y utilizaron más de 2 mil 500 galones de agua y espuma química para sofocar las llamas.
El fuego provocó daños de consideración en el vehículo y la carga que transportaba. Hasta el momento, las pérdidas económicas no han sido establecidas en su totalidad, pero se estima que ascienden a miles de quetzales.