 Colisión de motocicletas deja seis personas heridas en Villa Nueva
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Colisión de motocicletas deja seis personas heridas en Villa Nueva

Una de las motocicletas involucradas se empotró contra una venta de comida.

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Accidente frente al cementerio de Villa Nueva donde varias personas quedaron heridas., PMT de Villa Nueva
Accidente frente al cementerio de Villa Nueva donde varias personas quedaron heridas. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, dieron a conocer que en horas de la mañana de este martes 11 de agosto se registró un fuerte accidente que dejó al menos seis personas heridas.

El incidente ocurrió en la Calle Real y 2ª avenida, frente al cementerio, en la zona 5 de la localidad, donde por causas no establecidas ocurrió una colisión que involucró a los conductores de dos motocicletas.

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), explicó que tras la colisión, una de las motocicletas se empotró contra una venta de comida instalada en el sector, donde se encontraban varias personas.

El percance provocó que seis personas resultaran heridas. Equipos de emergencia fueron alertados para brindar asistencia a los afectados y establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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