 Trump pide mantener a Infantino al frente de la FIFA
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Trump pide mantener a Infantino al frente de la FIFA

“Sería un terrible error reemplazarlo”, advirtió Trump sobre Infantino, quien enfrenta una creciente oposición dentro de la FIFA por querer privatizar el Mundial.

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Donald Trump y Gianni Infantino llevando el trofeo del Mundial 2026, EFE
Donald Trump y Gianni Infantino llevando el trofeo del Mundial 2026 / FOTO: EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió públicamente en defensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y advirtió que sería "un terrible error reemplazarlo", en momentos en que el máximo organismo del fútbol mundial atraviesa una creciente crisis interna. A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense calificó de «fantástico» al dirigente y destacó su gestión durante el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México. "FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino", escribió Trump.

El respaldo supone la primera defensa pública de Trump hacia Infantino desde la polémica generada por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa que pretendía comercializar una participación de los derechos comerciales del Mundial y que provocó un fuerte rechazo dentro de la organización. Trump, sin embargo, elogió nuevamente la gestión del suizo y aseguró que "acaba de presidir el Mundial más exitoso que se haya presentado jamás». Además, sostuvo que, si Infantino deja la presidencia, el torneo «nunca volverá a ser tan exitoso o rentable", en una clara muestra de apoyo al dirigente.

Gianni Infantino en medio de la polémica

Las declaraciones de Trump se producen mientras Infantino enfrenta cuestionamientos de varias de las principales confederaciones continentales. UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf criticaron el proyecto que contemplaba vender a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales del Mundial por unos 4.200 millones de dólares. Las tres organizaciones cuestionaron la forma en que se impulsó la propuesta y reclamaron una revisión independiente, al considerar que el proceso careció de suficiente transparencia y consulta con las federaciones miembro. Aunque Infantino ofreció disculpas después de que la iniciativa trascendiera públicamente, la controversia todavía no ha quedado completamente cerrada.

La disputa llega además a pocos meses del Congreso de la FIFA, previsto para marzo de 2027, escenario en el que Infantino buscará continuar al frente del organismo. A pesar de las críticas provenientes de importantes confederaciones, el presidente de la FIFA conserva respaldos dentro de la estructura del fútbol internacional, especialmente en Sudamérica y África, por lo que mantiene sus posibilidades de aspirar a un nuevo mandato. En este contexto, el pronunciamiento de Trump representa un respaldo político de peso para Infantino, cuya relación con el mandatario estadounidense se fortaleció durante la organización del Mundial de 2026, un torneo que Trump ha presentado como uno de los grandes éxitos de su Administración.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE

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