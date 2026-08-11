PNC rescata a mujer y captura a seis presuntos secuestradores en San José Pinula

Una mujer que había sido presuntamente secuestrada fue rescatada sana y salva durante un operativo realizado por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) en el condominio Valles de Navarra, ubicado en el municipio de San José Pinula, Guatemala.
De acuerdo con la investigación, el secuestro habría ocurrido el pasado 8 de agosto. Tras recibir la denuncia, investigadores de la PNC dieron seguimiento al caso hasta establecer la ubicación donde mantenían a la víctima y desplegar un operativo para liberarla.
Durante la intervención fueron capturadas seis personas, a quienes las autoridades señalan como presuntos responsables del plagio y que, según las averiguaciones, estarían vinculadas con la estructura criminal Barrio 18.