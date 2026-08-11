Periodista deportivo arrestado por difundir fichaje falso

El momento en que un periodista deportivo es detenido por las autoridades de Turquía quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El comunicador fue arrestado después de publicar información sobre un supuesto fichaje que posteriormente fue negado por el club involucrado.
Se trata del periodista Can Terzi, quien aseguró en varias publicaciones que Jamal Musiala estaba cerca de convertirse en nuevo jugador del Galatasaray. La información fue desmentida por el equipo turco, que negó cualquier negociación con el futbolista alemán.
Pese a la postura del club, Terzi mantuvo lo publicado y aseguró que la información provenía de fuentes en las que confiaba. La situación provocó que la Fiscalía General de Bakırköy, en Estambul, iniciara una investigación por la presunta difusión de información falsa.
Terzi fue llevado ante las autoridades para rendir declaración. Durante su comparecencia explicó que una de las personas que le proporcionó información sobre el supuesto fichaje fue Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club belga Westerlo.
Periodista deportivo decidió no retractarse
El periodista sostuvo que no recibió la versión únicamente de Ercan, sino también de otras fuentes que, según afirmó, coincidían en que existía la posibilidad de que Musiala llegara al equipo turco.
Incluso después de que el Galatasaray negara públicamente la operación, Terzi decidió no retractarse. Aseguró que conocía la posibilidad de que el club rechazara la información, pero que continuaba confiando en sus fuentes.
El comunicador finalmente quedó en libertad después de prestar declaración, debido a que las autoridades determinaron que no era necesario mantenerlo bajo custodia mientras avanzaba la investigación.
El caso tomó fuerza en redes sociales por las imágenes de la detención. El video muestra el procedimiento realizado contra el periodista y ha provocado numerosas reacciones entre usuarios que cuestionan tanto la publicación de la información como la decisión de las autoridades de detenerlo.
La investigación continúa abierta y Terzi deberá responder ante las autoridades por la información que difundió sobre el supuesto fichaje.