Barça hace donación para afectados por terremoto en Colombia

El FC Barcelona y su Fundación se han sumado a la respuesta humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes, con una campaña extraordinaria para recaudar fondos destinados a las personas afectadas. Como parte de esta iniciativa, la entidad azulgrana realizó una aportación inicial de 100.000 euros para apoyar las labores de emergencia.
Los recursos serán canalizados a través de organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça mantiene vínculos de colaboración y que cuentan con presencia en las zonas afectadas. Estas instituciones trabajan en la atención de las necesidades más urgentes, entre ellas la protección de la infancia, el suministro de agua potable y alimentos, los servicios de salud y educación, así como el acompañamiento de las personas que han tenido que abandonar sus hogares.
El gesto Barça para los afectados por el terremoto en Colombia
La Fundación del FC Barcelona también hizo un llamado a socios, peñistas, aficionados, empresas y ciudadanía en general para que se unan a la campaña. El objetivo es ampliar la ayuda y garantizar que las aportaciones lleguen a quienes más las necesitan, mediante entidades con experiencia, capacidad operativa y conocimiento directo de la situación sobre el terreno.
Como parte de la iniciativa, el club catalán habilitó además un sistema de redondeo solidario en distintos puntos de venta de sus instalaciones. De esta manera, quienes adquieran entradas para los partidos o para visitar el museo del Barça podrán realizar una contribución voluntaria al redondear el importe de su compra. Con estas acciones, el conjunto azulgrana busca aportar recursos concretos a la emergencia y respaldar a las comunidades afectadas por el desastre natural.