 Prórroga oficial para pago de impuesto de circulación 2026
Nacionales

Oficializan prórroga para pago del Impuesto de Circulación de Vehículos

La ampliación del plazo para que los contribuyentes puedan cumplir con este impuesto entrará en vigencia esta semana.

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La PMT de Villa Nueva espera que las complicaciones del tránsito empiecen a las 4:00 horas en el sector de Villa Nueva., PMT de Villa Nueva.
La PMT de Villa Nueva espera que las complicaciones del tránsito empiecen a las 4:00 horas en el sector de Villa Nueva. / FOTO: PMT de Villa Nueva.
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En el diario oficial fue publicado este martes el decreto número 19-2026, por medio del cual se establece la prórroga para el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), por lo que los contribuyentes tendrán los próximos meses para dar cumplimiento a esta obligación tributaria.

La ampliación fue aprobada por el Congreso de la República, que estableció como nueva fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para que los propietarios de vehículos puedan realizar el pago.

La iniciativa que dio origen a esta normativa argumentaba la situación actual que enfrentan los guatemaltecos en el aspecto económico, principalmente ante el aumento en los precios de los combustibles que, a su vez, impacta en otros rubros.

En ese sentido, el Legislativo consideró que se debía ampliar el plazo para pagar el ISCV correspondiente al período fiscal 2026, de tal manera que se podría reducir la mora tributaria, incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y evitar la imposición de sanciones a contribuyentes que manifiestan voluntad de cumplir con sus obligaciones.

Por ello, el pleno aprobó la Ley Temporal para Ampliar el plazo del pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, oficializada hoy y que, según el decreto publicado, entrará en vigencia a partir de este miércoles 12 de agosto.

Sanciones por incumplimiento

De acuerdo con la SAT, el Impuesto de Circulación se paga del 1 de enero al 31 de julio de cada año. Luego de ese plazo corresponde multa por omisión, intereses y mora.

La institución explicó que la multa que se aplica es del 100 por ciento sobre el valor del arbitrio. Aunque se aplica un descuento del 75 por ciento al realizar el pago voluntariamente.

A esto se suma un 12.65 por ciento anual, calculado diario, por concepto de intereses. Estos recargos son aplicados automáticamente por el sistema de Declaraguate.

La SAT informó que después de tres años de no pagar el ISCV la SAT desactiva los vehículos y corresponde que sean recogidos en los operativos si se sorprende a los usuarios circulando en ellos en las calles.

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