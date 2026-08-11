Accidentes y fallas vehiculares causan cierres de tránsito

Las autoridades de tránsito reportaron una serie de incidentes durante la madrugada de este martes, 11 de agosto, lo cual genera un impacto en la circulación vehicular en diferentes sectores. Se detalló que hay personas atropelladas, colisiones y presencia de vehículos con fallas, por lo que se da el seguimiento correspondiente.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que un cabezal colisionó en el kilómetro 19 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia. Debido a este hecho se encuentra obstruido el carril izquierdo en ambos sentidos.
La entidad también reportó un hecho de tránsito en el kilómetro 66 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción del departamento de Escuintla, donde se implementó un cierre parcial de la ruta y solo se puede circular por un carril hacia el oriente.
Por aparte, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó la presencia de un vehículo con desperfectos mecánicos en la calzada Raúl Aguilar Batres y 44 calle, con dirección al norte. El personal de la entidad brinda asistencia en el lugar.
Asimismo, se dio a conocer que fue retirado el tráiler con desperfectos mecánicos que se encontraba obstaculizando el paso en la incorporación del Túnel a CA-9 Sur, específicamente en el kilómetro 17.
La PMT de Mixco reportó una múltiple colisión en el kilómetro 15.5 de la ruta Interamericana, con dirección a Occidente, por lo que hay presencia de autoridades en el sector.
Personas atropelladas
Al menos dos casos de personas que fueron atropelladas han sido reportados durante las primeras horas de este martes, 11 de agosto. Uno de estos ocurrió en la ruta que comunica del bulevar El Frutal hacia Ciudad Real, en los alrededores de Torres Petapa, donde resultó lesionada una mujer.
Mientras tanto, en la 16 avenida de la zona 4 de Villa Nueva, frente al mercado Concepción, el conductor de un vehículo que se dio a la fuga tras el hecho atropelló a un adulto mayor, quien resultó lesionado.
"Al lugar se coordinó una unidad de emergencia para brindar el apoyo correspondiente a la persona afectada", detalló Henry Quevedo, vocero de la PMT de la localidad.