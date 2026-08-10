 Terremoto en Colombia: El Más Fuerte Desde 1999
Internacionales

Terremoto en Colombia, el mayor desde la tragedia de Armenia en 1999

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el terremoto de este lunes fue “el evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI”.

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Terremoto en Colombia, EFE
Terremoto en Colombia / FOTO: EFE
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia, y que ya deja más de un centenar de muertos, recordó la tragedia de la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío, que el 25 de enero de 1999 causó 1 mil 185 muertos en la zona cafetera del centro del país.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró "desastre nacional" por el terremoto de este 10 de agosto, que deja una cifra parcial de 111 muertos y 87 heridos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas, los tres últimos los mismos afectados por el gran sismo de hace 27 años.

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Terremoto en Colombia - EFE

El terremoto de Armenia, ocurrido hace 27 años, provocó la muerte de 971 personas solo en esa ciudad, y dejó también 5 ml 377 heridos y más de 21 mil viviendas dañadas o destruidas, según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La mala construcción de las viviendas fue una de las principales causas de la destrucción por ese terremoto que también afectó a otros municipios de la zona, como Pereira, Córdoba, Montenegro, Filandia y Alcalá, lo que elevó el total de fallecidos a 1 mil 185, más 8 mil 536 heridos, 35 mil 972 viviendas destruidas o inhabitables y 6 mil 408 fincas cafeteras afectadas.

Aquel terremoto tuvo una magnitud de 6,1, a una profundidad de 21 kilómetros, con epicentro en la localidad de Córdoba (Quindío), mientras que el de este lunes, de 7,4, ocurrió a una profundidad de 103 kilómetros, en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, según un boletín del SGC.

"Se trata del evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI. Hasta el momento de publicación de este comunicado de prensa han ocurrido 21 réplicas, y es probable que continúen ocurriendo", indicó el Servicio Geológico sobre el terremoto de hoy.

El terremoto de Armenia tuvo un total de 138 réplicas a lo largo de un mes, la más fuerte de las cuales fue el mismo 25 de enero, de una magnitud de 5,5.

*Con información de EFE

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