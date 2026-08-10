¿Lamine Yamal e Inés García terminaron? La verdad de la foto

Lamine Yamal vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por lo que hace dentro de una cancha. El futbolista español de 19 años ha protagonizado durante las últimas horas una serie de rumores relacionados con su vida sentimental después de viajar a Colombia sin su novia, la influencer Inés García.
La polémica aumentó después de que comenzara a circular en redes sociales una imagen en la que supuestamente aparecía el jugador del Barcelona en actitud cercana con una modelo durante un paseo en barco en Colombia.
La fotografía se propagó rápidamente y diferentes publicaciones aseguraron que la mujer que acompañaba al futbolista era colombiana. Incluso comenzaron a circular versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura con García. Algunos medios llegaron a vincular a la modelo Kelly Reales con la controversia.
Sin embargo, la historia que se hizo viral no coincide con la información conocida hasta ahora. Medios internacionales informaron que no existen pruebas de que Lamine Yamal haya estado con la mujer que aparece en las imágenes ni de que ese episodio haya provocado el final de su noviazgo.
¿Lamine Yamal e Inés García terminaron?
Por ahora, no existe confirmación pública de que Lamine Yamal e Inés García hayan terminado su relación.
Buena parte de las especulaciones se intensificaron porque el futbolista decidió viajar a Colombia acompañado de su primo y uno de sus mejores amigos, mientras García permaneció en España.
La ausencia de la influencer durante las vacaciones colombianas del delantero fue suficiente para que algunos seguidores comenzaran a preguntarse si atravesaban una crisis.
Un video de Inés García aumentó las especulaciones
La situación se volvió todavía más confusa cuando comenzó a circular un video de Inés García llorando.
En diferentes publicaciones se presentó la grabación como si fuera una reacción reciente de la influencer a la supuesta polémica protagonizada por su novio durante las vacaciones en Colombia.
Pero tampoco era así. El video había sido publicado anteriormente y fue recuperado por algunas cuentas para relacionarlo con la controversia actual. De esta manera, la grabación tampoco constituye una confirmación de que la pareja haya atravesado una ruptura.