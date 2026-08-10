 Rihanna deslumbra en Barbados con un atrevido look sin miedo
Farándula

Sin miedo a las críticas, Rihanna se destapa en Barbados y sorprende con atrevido look

Rihanna volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante el carnaval de Barbados, donde presumió un arriesgado atuendo.

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Rihanna / FOTO: Rihanna
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Rihanna regresó a su natal Barbados para participar en el Grand Kadooment Day, el desfile que marca el cierre del tradicional festival Crop Over, y lo hizo fiel a su particular estilo. La famosa lució un espectacular y atrevido vestuario que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La cantante de 38 años recorrió las calles de Bridgetown junto a Aura, la banda liderada por su hermano Rorrey Fenty, mientras disfrutaba de la música, bailaba y convivía con los asistentes.  Su presencia convirtió nuevamente al carnaval de Barbados en uno de los escenarios más comentados de la temporada.

Para esta ocasión, Rihanna apostó por un conjunto en tonos turquesa cubierto de gemas, cristales, lentejuelas y detalles brillantes, acompañado de un enorme penacho de plumas en colores azul, rosa, naranja y verde. El look también incluyó un llamativo tocado adornado con piedras, piezas para los brazos y las piernas y calzado de malla pensado para acompañar sus movimientos durante el desfile.

El diseño estuvo a cargo de la barbadiense Lauren Austin, quien trabaja con Rihanna en sus atuendos para Crop Over desde hace más de una década. Más que intentar pasar desapercibida, Rihanna volvió a demostrar que disfruta experimentar con la moda y llevar sus elecciones al límite.

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Su aparición generó numerosos comentarios en redes sociales, especialmente por el atrevido diseño que dejaba gran parte de su figura al descubierto. Sin embargo, la artista parece mantenerse fiel a su filosofía de vestir como quiere y disfrutar el momento sin preocuparse demasiado por las opiniones externas.

La propia Austin ha destacado anteriormente que Rihanna es una artista atrevida que no teme utilizar lo que quiere cuando quiere.

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La relación de Rihanna con Crop Over viene de años atrás. La estrella ya había participado en el festival en 2019 y 2024, luciendo en cada ocasión extravagantes diseños llenos de plumas, piedras y colores. Durante su regreso en 2026, además de desfilar, Rihanna saludó a sus seguidores, compartió con familias y niños, probó comida local y disfrutó de la celebración como una participante más.

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