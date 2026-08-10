 VIDEO: Edificio se derrumba durante terremoto en Colombia
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VIDEO: Captan momento en que un edificio se derrumba durante el terremoto en Colombia

El Gobierno colombiano declaró la situación de “desastre nacional” cuantificando en al menos 111 las personas fallecidas hasta el momento, una cifra que se prevé que aumente en las próximas horas.

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Terremoto en Colombia, Capturas de pantalla de redes sociales
Terremoto en Colombia / FOTO: Capturas de pantalla de redes sociales
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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes 10 de agosto gran parte de Colombia, causando decenas de muertos y el derrumbe de edificios en ciudades del centro del país, así como daños en aeropuertos y otras infraestructuras.

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" cuantificando en al menos 111 las personas fallecidas hasta el momento, una cifra que se prevé que aumente en las próximas horas.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace apenas tres días, confirmó la cifra de fallecidos. "A las 12:30 horas (locales) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados", dijo De la Espriella en Bogotá, en su primera declaración pública tras el terremoto, en la que declaró el "desastre nacional" en todo el país.

El mandatario añadió que 18 carreteras resultaron afectadas por el temblor, así como siete aeropuertos (Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura), que sufrieron daños en su infraestructura y permanecen cerrados y sin operación para vuelos comerciales.

En redes sociales circulaban impactantes videos que mostraban los momentos del terremoto. En una de las grabaciones se observa cómo un edificio del centro de Pereira colapsa debido al movimiento telúrico.

De la Espriella viajará esta tarde a Quibdó, capital del Chocó, departamento en el que fue el epicentro del terremoto, para atender "personalmente" la emergencia, mientras que otros miembros de su gabinete se desplazarán al departamento del Valle del Cauca y al Eje Cafetero, las zonas más afectadas por el sismo.

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Terremoto en Colombia - EFE

"Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad", afirmó el mandatario, que está en su tercer día de Gobierno tras haber asumido el cargo el pasado viernes, 7 de agosto.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

*Con información de EFE

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