Nikita Rawal vive un incómodo beso de fan en un evento

Durante los Bright Ott and Style Awards en Mumbai, una admiradora abrumó a la actriz Nikita Rawal al intentar besarla sin consentimiento.
La polémica situación provocó reacciones en redes sociales, resaltando la importancia del respeto a la privacidad de las celebridades.
Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 8 de agosto, durante la primera edición de los prestigiosos Bright Ott and Style Awards.
Este evento anual se celebra para reconocer lo más destacado de las plataformas de streaming y la moda en India, congregando a numerosas celebridades en el lujoso Hotel Sahara Star de Mumbai.
Entre los asistentes más esperados se encontraba Nikita Rawal, conocida cariñosamente como la "Shakira india" por su excepcional talento en el baile y su creciente trayectoria actoral.
Mientras Nikkita Rawal posaba para los fotógrafos y saludaba a los medios, una mujer logró evadir los controles de seguridad y acceder directamente a la alfombra roja.
La fanática se acercó a la actriz con la aparente intención de solicitar una fotografía. Aunque Nikita Rawal mostró inicialmente cierta confusión ante la inesperada cercanía, accedió amablemente a la petición de la mujer, intentando mantener la compostura en medio del bullicio del evento.
La agarró con fuerza
Sin embargo, la situación escaló rápidamente de una interacción cordial a un momento de clara agresión. Cuando la actriz intentó despedirse con un abrazo, la fanática reaccionó de manera inesperada y violenta.
La mujer tomó firmemente a Nikita Rawal del rostro y, sin su consentimiento, la besó en la boca. A pesar de los evidentes intentos de la bailarina por apartarse y liberarse del agarre, la agresora insistió, sosteniéndola con fuerza.
El impacto del asalto dejó a Rawal en un estado de shock por unos instantes. Una vez que logró apartar a la fanática, su incomodidad y angustia eran palpables.
Pese a la clara señal de rechazo y el visible malestar de la actriz, la mujer intentó nuevamente besarla, esta vez en la mejilla, mostrando una persistencia alarmante en su comportamiento invasivo y desconsiderado.
Ante la gravedad de la situación y la evidente angustia de la celebridad, los elementos de seguridad del evento intervinieron de inmediato. Rápidamente, los guardias retiraron a la fanática del lugar para evitar cualquier otro acercamiento o incidente.