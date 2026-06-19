Adria Arjona sufre incidente por su atrevido escote en alfombra roja

El 18 de junio, Jason Momoa asistió al estreno de su película "Supergirl" en Londres, estuvo acompañado por su hijo Nakoa-Wolf Momoa, de 17 años; su hija Lola Lolani Momoa, de 18 años; y su novia, la actriz Adria Arjona , conocida por su papel en "Blink Twice " .
El actor, conocido por sus papeles en "Juego de Tronos" y "Aquaman", lucía elegante con un traje y chaleco gris oscuro. Sus hijos, fruto de su relación con su exesposa Lisa Bonet, también vestían conjuntos oscuros y sofisticados.
Adria Arjona acaparó la atención con un atrevido y muy escotado vestido rojo; sin embargo, un inesperado contratiempo con su vestido generó comentarios destacados durante la velada.
El evento, celebrado por el lanzamiento de la nueva cinta de DC que tiene a Milly Alcock como protagonista y donde Jason Momoa interpreta al villano Lobo, reunió a diversas figuras y destacó por su energía positiva y la naturalidad de sus protagonistas ante las cámaras.
Durante los primeros instantes en la alfombra roja, Adria Arjona, pareja de Jason Momoa desde 2024, vivió un pequeño inconveniente con el escote de su sofisticado vestido.
La actriz puertorriqueña posó a solas ante los fotógrafos y, pese al percance, logró advertir la situación a tiempo y maniobró con soltura para evitar un incidente mayor.
La elección y el acomodo de su cabello resultaron claves para disimular el momento y continuar con total naturalidad ante los flashes.
Una pareja que despierta interés
La atención mediática se enfocó tanto en la película como en la aparición de la pareja. Posteriormente, Jason Momoa y Adria Arjona se unieron para posar juntos en el photocall, lo que generó una oleada de flashes y comentarios por el gesto romántico que compartieron frente a todos los presentes: un beso que selló su complicidad y reafirmó su vínculo sentimental ante los medios.
La relación entre Jason Momoa y Adria Arjona llamó la atención desde su inicio en 2024. Su aparición en la alfombra roja de Supergirl incrementó el interés de los medios y el público por la pareja, destacando tanto el estilo de ambos como la calidez de sus interacciones.
La noche marcó un momento especial para la dupla, que supo sobreponerse con elegancia a cualquier imprevisto.
La cita cinematográfica, más allá de los estrenos y sorpresas, reafirmó la estrecha relación de Momoa con sus hijos y el nuevo capítulo sentimental que vive junto a Adria Arjona.