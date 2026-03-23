Inundaciones en Hawái: Jason Momoa y Adria Arjona evacuaron

El reconocido actor Jason Momoa y su pareja, la actriz Adria Arjona, se vieron obligados a evacuar su hogar en Hawái ante las severas inundaciones que han azotado el estado en los últimos días.
Las fuertes tormentas provocaron graves destrozos, llevando a miles de residentes a buscar refugio. La pareja, junto a su familia, fue desalojada de su residencia en la costa norte de O'ahu luego de que su vivienda quedara sin electricidad y notar el peligroso aumento de los niveles de agua en la zona.
Jason Momoa confirmó en sus redes sociales que se encontraba a salvo, pero pidió apoyo para quienes aún sufrían el embate del temporal.
"Estamos a salvo ahora, pero hay mucha gente que no lo está, así que les enviamos todo nuestro cariño", expresó en el mensaje.
Desde el inicio de la emergencia, el protagonista de "Aquaman" utilizó su cuenta de Instagram para mostrar las duras consecuencias del clima extremo y solicitar ayuda a través de sus historias, donde exhibió imágenes y videos sobre el impacto que las tormentas han dejado en su comunidad.
Las autoridades locales calificaron estas precipitaciones como las más intensas de los últimos veinte años en Hawái. La magnitud de las lluvias, con acumulados de hasta 30 centímetros en zonas puntuales de la isla, provocó deslizamientos de tierra, caída de árboles y crecidas repentinas que forzaron evacuaciones masivas.
El operativo de emergencia se desplegó rápidamente para atender las zonas más afectadas, mientras numerosas familias debieron dejar atrás sus pertenencias bajo la amenaza de nuevos desbordamientos y afectaciones.
Residentes de diferentes localidades lucharon contra las inundaciones con recursos limitados, mientras el mal clima obstaculizaba los trabajos de rescate y asistencia.
Compromiso personal y apoyo a la comunidad
El actor Jason Momoa y la actriz Adria Arjona se unieron a las labores de apoyo en Hawái tras las severas inundaciones que han afectado distintas zonas del archipiélago en marzo de 2026.
De acuerdo con reportes de medios como People, la pareja participó en la entrega de alimentos a personas afectadas por las inundaciones, colaborando con negocios locales para apoyar a quienes perdieron sus hogares o se encuentran en situación vulnerable.
En videos compartidos en redes sociales, se observa a ambos distribuyendo comida y conviviendo con residentes de las zonas más impactadas.
"Ver familias desplazadas, comunidades luchando y a nuestros vecinos sin hogar siendo los más golpeados... Solo quisimos mostrar amor y recordarle a la gente que no está sola. Eso es el aloha: estar presente el uno para el otro cuando más importa", escribió.
Las comunidades de Haleiwa y Waialua se encuentran entre las más afectadas por las condiciones que las autoridades calificaron de riesgo para la vida.
Jason Momoa instó a los residentes a verificar el estado de sus vecinos y a contribuir en la medida de sus posibilidades.
"Si puedes ayudar de alguna manera, grande o pequeña, por favor hazlo. Difunde el aloha", concluyó.