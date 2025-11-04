 Jonathan Bailey: El Hombre Más Sexy del Mundo 2025 por People
Farándula

Jonathan Bailey nombrado "El hombre más sexy del mundo" de 2025 por la revista People

El actor británico, protagonista de "Bridgerton" y "Wicked", ha sido escogido por la revista por ser "una de las estrellas más irresistibles de Hollywood".

Jonathan Bailey, Facebook
Jonathan Bailey / FOTO: Facebook

Jonathan Bailey, de 37 años, ha sido el honrado este 2025 por la revista People con el título "El hombre vivo más sexy del mundo".

El actor británico, conocido por su papel en "Bridgerton", se convierte en el primer hombre abiertamente homosexual en recibir este reconocimiento en la revista People.

Jonathan Bailey es el hombre más sexy del mundo de 2025 - Instagram

El anuncio coincide con el 40 aniversario del número más especial de la publicación, que en años anteriores ha otorgado el premio a celebridades como Patrick Dempsey, John Legend, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Denzel Washington, David Beckham y Matthew McConaughey.

La revista considera que Jonathan Bailey se ha convertido en una de las estrellas "más irresistibles de Hollywood, rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva".

Jonathan Bailey, - People

Una de las revistas más vendidas de todo Estados Unidos le ha otorgado a Jonathan Bailey el honor de una sesión de fotos de playa (sin camiseta o comiendo helado, entre otras imágenes), y de un amplio reportaje.

De hecho, el galán británico ha anunciado que era efectivamente el escogido durante una entrevista con Jimmy Fallon en el programa del presentador en la cadena NBC.

En sus palabras

Jonathan Bailey toma el relevo a John Krasinski, elegido en el 2024, y se ha mostrado sorprendido y agradecido por el reconocimiento.

"Es un gran honor. Me siento increíblemente halagado... y también me parece completamente absurdo", comentó entre risas. "Era un secreto, así que estoy encantado de que mis amigos y familiares por fin lo sepan".

"Me entusiasma que la revista People haya invitado a alguien —que haya otorgado este honor a alguien que realmente sabe apreciar el valor de un hombre sexy—", dijo.

Jonathan Bailey, - People

Jonathan se encuentra con una agenda apretada, entre sus estrenos inmediatos se encuentra la segunda parte del musical ‘Wicked’: ‘Wicked: For Good’, que llegará a los cines el 21 de noviembre en Estados Unidos y en la que encarna al príncipe Fiyero.

Por otro lado, People empezó a entregar este título en 1985, con el actor Mel Gibson como primer beneficiado.

