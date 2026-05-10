 Deportivo Suchitepéquez gana 50% del ascenso a Liga Nacional
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Deportivo Suchitepéquez gana 50% del ascenso a Liga Nacional

Los "Venados", primero deberán disputar la final ante San Pedro, y luego luchar por el ascenso a Liga Nacional.

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Suchitepéquez eliminó a Chichicasteco en semifinales de Primera División
Suchitepéquez eliminó a Chichicasteco en semifinales de Primera División / FOTO: CSD Suchitepéquez

En el estado Tzcoma de Chichicastenango, Quiché, el Chichicasteco recibió al Deportivo Suchitepéquez en el duelo de vuelta de la semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala, con el objetivo de revertir el 3-0 encajada en tierra mazateco y de esa forma lograr el 50 % del ascenso a la Liga Nacional.

La historia no le favoreció al conjunto que dirige el técnico Roberto Gamarra y terminó por caer, otra vez, ante el conjunto mazateco que lo conduce técnicamente el estratega nacional Erick González.

En Quiché ganó Suchitepéquez 0-1 y con un global de 4-0 avanzó a la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Primera División, donde tendrá como rival al San Pedro F. C., que minutos antes había eliminado al Deportivo Nueva Santa Rosa con un global de 2-1 (1-1 en la ida y 1-0 en la vuelta).

Esta clasificación a la final pone al Deportivo Suchitepéquez a las puertas de la Liga Nacional, pero primero deberá disputarse el título de Primera División ante los shecanos.

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Suchitepéquez es finalista de la Liga Primera División de Guatemala - CSD Suchitepéquez

Por el ascenso

Deportivo Nueva Santa Rosa, finalista del Apertura 2025 ya tenía asegurado el 50 % del ascenso, y hoy buscaba el ascenso total si eliminaba a San Pedro, situación que no ocurrió y por ende debe esperar el término del Clausura 2026 para disputar el partido por el ascenso.

Por su parte, Suchitepéquez al ser finalista del Clausura 2026, independientemente si es campeón o subcampeón, deberá buscar el boleto a la Liga Nacional en una serie extra por el ascenso, donde su rival será el cuadro del departamento de Santa Rosa.

San Pedro fue el primer equipo que ganó uno de los dos boletos disponibles a Liga Nacional, y entre Suchitepéquez y Nueva Santa Rosa está el otro ascenso. Los dos clubes ganadores del ascenso sustituirán a Deportivo Achuapa y Deportivo Mictlán, equipos que perdieron la categoría recientemente. 

La Liga Nacional tiene un nuevo inquilino

Los sueños se convierten en realidad para San Pedro F. C., equipo que luchó por 32 años para poder llegar a la llamada “Liga de los Consagrados”.

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