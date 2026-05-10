San Pedro asciende a la Liga Nacional de Guatemala

En el estadio municipal de San Pedro, ubicado en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, este día se escribió una de las páginas más importantes en la historia de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala con el ascenso, de forma directa, a la Liga Nacional del San Pedro F. C. Los "Gallos" sampedranos se convierten en el nuevo inquilino de la máxima categoría del balompié chapín.
Los técnicos Marlon Iván León y Edwin Vásquez alinearon a sus mejores jugadores para lograr hacer historia en el occidente del país. San Pedro salió con Javier Romero, Maverick Gómez, David Álvarez, Brailin de León, Edwin Fuentes, Javier Chacón, Carlos Rodríguez, Camilo Mora, Mario Ajmac, Germán Águila y Santiago Gómez. Por su padre, Nueva Santa Rosa comenzó con Lisandro Solís, Edilson Pocasangre, Omar Morales, Rafael Agamez, Alexis Barrientos, Carlos Artola, Brandon Pineda, Bryan García, Esteban Marroquín, Allan Ortiz y Pedro Donis.
Gol histórico de Javier Chacón
La primera parte del partido fue un dominio total para los de casa, que tuvieron al 8 la oportunidad de abrir el marcador a través de un penalti, pero el portero Lisandro Solís atajó bien a Santiago Gómez, y en el rebote hubo una mano antes de que la pelota ingresara y el gol no fue concedido.
San Pedro dominó el juego, tuvo las mejores oportunidades de gol, pero en el puntillazo final siempre aparecía un oportuno Solís, portero que mantenía con vida los sueños del ascenso.
El conjunto de Marlo Iván León no tuvo ningún remate directo a portería de Javier Romero y eso hacía que se alejaran del gran sueño.
Al 38, en una buena conducción de Javier Chacón, terminó con un remate rasante del jugador nacional y con ello logró derribar la portería de Lisandro y colocar el 1-0. Momento emotivo se vivió en el estadio con la explosión de la alegría por parte de la afición, ya que con ese tanto, la serie global se colocaba 2-1 a favor de los locales, que empezaban a acariciar la clasificación a la final del Clausura 2026 de la Liga Primera División y el ascenso a la Liga Nacional.
40’ | San Pedro ? 1-0 ?⚪️ Nueva Santa Rosa— Futboleros (@futbolerosgt) May 10, 2026
Steven Chacón ⚽️ hace estallar al Municipal de San Pedro ?️ ?
Global 2-1, por el momento asciende San Pedro a la #LigaBantrab #ElFutbolNosUne pic.twitter.com/vBaARENuvY
Histórico ascenso
La segunda parte fue más disputada. Nueva Santa Rosa salió a buscar el empate que le diera el chance de ir al alargue, por su parte, los locales buscaban a toda costa incrementar el marcador y con ello asegurar el ascenso.
Momentos de tensión y nerviosismo se vivían en el estadio municipal cada vez que el cronómetro se acercaba al minuto final.
Hasta el 70, el partido lo seguía dominando San Pero, aunque ya no en su totalidad, como lo marcó en el primer tiempo.
Pero era cuestión de esperar y aguantar el marcador para cumplir el gran sueño del ascenso.
El duelo llegó a su recta final y el marcador ya no se movió, y el gol de Javier Chacón fue suficiente para ganar la serie global 2-1 (1-0 este domingo) y clasificarse a la final, donde le esperaría el Deportivo Suchitepéquez.
San Pedro, con la clasificación a al final del Clausura 2026, también logró el objetivo de toda su vida, ascender a la Liga Nacional, siendo este 10 de mayo una fecha histórica porque por primera vez se convierten en equipo de la máxima categoría.
Perfil de los equipos
- San Pedro F. C.: Conocido como los "Supergallos" de San Pedro Sacatepéquez, el equipo fue fundado el 24 de mayo de 1994. Aunque tiene raíces anteriores bajo el nombre de Atenas Futbol Club en 1980, su constitución oficial como Deportivo San Pedro se consolidó a mediados de los años 90.
- Deportivo Nueva Santa Rosa: Surgió a inicios de la década de 2000 como un proyecto comunitario. Aunque su consolidación competitiva y ascenso a divisiones superiores (Segunda División en 2023, Primera en 2025) ha sido más reciente, el club se estructuró a principios de los años 2000 en el municipio de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.