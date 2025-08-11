El técnico Erick González vuelve al Deportivo Suchitepéquez

Tras las primeras tres fechas del Apertura 2025 de la Liga de Futbol Primera División, el Deportivo Suchitepéquez es noticia ya que decidió darle de baja a su técnico Joaquín Álvarez y llevar de nuevo a Erick González.
Recientemente, en mayo de 2025, Erick González salía la puerta de atrás con el Deportivo Suchitepéquez: Eliminación en cuartos de final del Clausura 2025 y señalamientos por parte de la junta directiva, a los cuales, González aclararía posteriormente.
Tras la salida de González, el Deportivo Suchitepéquez confío en Joaquín "Quincho" Álvarez para ser el timonel en esta nueva temporada, la 2025-2026, y buscar el sueño ansiado: Regresar a la Liga Nacional, donde el "Gigante del Sur" ha sido monarca en dos ocasiones.
Pero la historia se volvió un calvario para Álvarez, ya que tras las primeras tres fechas, Deportivo Suchitepéquez solo sumó un punto de nueve disponibles, gracias a un empate 1-1 ante Juventud Copalera por la fecha 2. Perdió de local ante Gomerano 1-2 por la fecha uno y este domingo cayó de visitante ante Aguacatán 1-0 por la fecha tres.
Ante ese panorama, los dirigentes no quisieron arriesgar mucho, y de inmediato destituyeron al técnico nacional Joaquín Álvarez, y los llevó a contratar de nuevo a Erick González.
Regreso de Erick González
No habían pasado ni tres meses desde la destitución de Erick González, para que el técnico nacional regresase al Deportivo Suchitepéquez.
"Anunciamos la incorporación del entrenador Erick González como nuevo director técnico de nuestro equipo. Con una amplia trayectoria y una destacada carrera, llega con la firme intención de llevar a nuestro club hacia el anhelado ascenso y consolidar un proyecto ganador", anunció el Deportivo Suchitepéquez en un comunicado de prensa publicado esta tarde.
Deportivo Suchitepéquez destaca el liderazgo y capacidad de Erick González. Asimismo, lo califica como uno de los mejores técnicos de la Primera División, gracias a su estrategia y pasión por el juego.
Por último, la institución mazateca dice en su comunicado: "Nuestro compromiso como institución es seguir fomentando un ambiente de respeto, esfuerzo y entusiasmo, siempre con la mirada puesta al éxito colectivo".
Erick González regresa a Deportivo Suchitepéquez con la intención de logar el ascenso a la Liga Nacional, así como lo hiciera con Marquense, Zacapa y Sacachispas.