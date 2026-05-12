Diputados no logran consensos para aprobar Ley contra el Lavado de Dinero

La Junta Directiva del Congreso de la República cerró la Sesión Ordinaria en la que se debía a entrar a conocer la aprobación por artículos y redacción final la iniciativa 6593, que aprueba la ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ya que no se alcanzaron los consensos para su aprobación.
"Creí que teníamos los consensos, nos trajeron enmiendas que el Pleno no conoce; fue una petición del Pleno no avanzar. No nos sirve de nada aprobar enmiendas que debilitaría la ley", manifestó el presidente, del Congreso,
Contreras indicó que se va a reunir la Comisión Permanente y se convocará nuevamente "Teníamos el pleno para continuar pero no era seguro. Enmiendas que nos traen a última hora no las podemos aprobar y tomamos las decisiones que no podíamos seguir", agregó.
El diputado Elmer Palencia, Segundo Vicepresidente de la Junta Directiva, explicó que se tenían propuestas para mejorar la redacción de las enmiendas propuesta. "El objetivo es que esta ley sea aprobada de forma apropiada; algunos diputados solicitaron tiempo para conocer las enmiendas. Queremos que sea una ley que cumpla con los estándares y las recomendaciones GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y que sea funcional para todos los guatemaltecos, para la economía informal, los ganaderos y los agricultores. Tenemos que ser muy responsables", dijo.
El diputado, Orlando Blanco, Cuarto Secretario de Junta Directiva, indicó que las bancadas de Vamos, y de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se ausentó del pleno para discutir enmiendas sobre dicha ley, sin que este se trate de un acuerdo de jefes de bloque o de bancadas.
El diputado Samuel Pérez, agregó que tuvieron más de una semana presentar semanas y consensuar sobre la ley, "Aquí no hay excusas, cualquier tema que intente dilatar la aprobación de la Ley contra el Lavado del Dinero, es porque son lavadores", manifestó.
Jairo Flores, jefe de la bancada VOS, manifestó que no aceptarán enmiendas que tengan cosas entre líneas: "Algunas enmiendas le quiten dientes a esta ley y de repente tengamos una ley que lejos de combatir el lavado y crimen organizado los vaya a proteger", agregó.
Por su parte el diputado Inés Castillo de la UNE, señaló al diputado Pérez de ser el responsable de solicitar el cierre de la sesión, también lo señaló de estar en contra de la Ley contra el Lavado de Dinero.
El proyecto de ley busca actualizar la normativa vigente desde 2001 con herramientas modernas y armonizada con estándares internacionales, acorde a las nuevas modalidades que utiliza el crimen organizado para mover el dinero producto de actos ilícitos; sin embargo, la falta de consensos no permitió continuar con la agenda prevista.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*