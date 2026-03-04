La Junta Monetaria emitió un comunicado este miércoles, 4 de marzo, a través del cual exhortó al Congreso de la República a aprobar, con "carácter urgente", la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo por considerar que se trata de una decisión de máximo interés nacional.
Nacionales
Junta Monetaria insta al Congreso a aprobar Ley contra el Lavado de Dinero
La institución consideró que se trata de una decisión de máximo interés nacional.
- por Nancy Alvarez
- 08:31, Mar 04 2026
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Moda Y Belleza
¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo
- por Monica Avila
- 01:30 PM, Feb 24
Gaming
Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película
- por Monica Avila
- 08:18 PM, Feb 16
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.