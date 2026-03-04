 Junta Monetaria insta al Congreso a aprobar Ley contra el Lavado de Dinero
Nacionales

Junta Monetaria insta al Congreso a aprobar Ley contra el Lavado de Dinero

La institución consideró que se trata de una decisión de máximo interés nacional.

Congreso aprueba apoyo ecónomico a víctimas de actos terroristas. , Foto Omar Solís
Congreso aprueba apoyo ecónomico a víctimas de actos terroristas. / FOTO: Foto Omar Solís

La Junta Monetaria emitió un comunicado este miércoles, 4 de marzo, a través del cual exhortó al Congreso de la República a aprobar, con "carácter urgente", la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo por considerar que se trata de una decisión de máximo interés nacional.

