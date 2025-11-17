Arévalo instó al Congreso a retomar Ley Anti Lavado

El Gobierno de Guatemala resaltó este lunes, 17 de noviembre, la importancia de que el Congreso de la República continúe en la línea de aprobar legislación enfocada en beneficio de la población y que permitan garantizar la transparencia y lucha contra la corrupción para generar certeza y dar nuevas oportunidades a la inversión.
"La semana pasada, anunciamos la noticia histórica del acuerdo alcanzado con EE. UU. para reducir y, en algunos casos, eliminar los aranceles para más del 70% de nuestros productos de exportación como resultado de la sólida relación entre ambos gobiernos y de los esfuerzos que hizo el equipo del Ministerio de Economía", dijo esta mañana el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda" en el Palacio Nacional de la Cultura.
Agregó que el resultado coloca a Guatemala como un país más competitivo y más atractivo para la inversión y que está en condiciones de continuar desarrollando, fortaleciendo, ampliando y profundizando su relación comercial con los Estados Unidos de América.
Sin embargo, indicó que este logro y otros que han sucedido en las últimas semanas, para ser sostenibles requieren que se mantenga el esfuerzo de fortalecer a la democracia, combatiendo al crimen organizado y creando condiciones que inviten a más y mejor inversión extranjera.
En ese sentido, a pocas semanas de que el Congreso entre en receso parlamentario, el mandatario hizo un llamado para que se priorice la agenda legislativa que ha sido planteada para este efecto.
Destaca "urgencia" de abordar normativa contra lavado
El gobernante indicó que se ha visto que el Legislativo ha estado generando legislación necesaria y felicitó a ese organismo. "Pero, es urgente que pueda retomar la discusión respecto a la ley Anti Lavado que planteó el Gobierno hace algunos meses", enfatizó.
En su opinión, en ausencia de una normativa de ese tipo y del resto de legislación anticorrupción que se ha estado promoviendo desde su gobierno, los logros que se han tenido en las negociaciones comerciales y en el crecimiento del turismo o en la atracción de inversiones no van a ser sostenibles, ya que Guatemala no va a ser considerado un socio confiable en términos del control del flujo de los fondos del crimen organizado.
"Corremos el riesgo de que nuestras instituciones financieras sean desertificadas y, por ende, se ponga el riesgo de la economía de los guatemaltecos, así como los significativos avances para alcanzar el grado de inversión", puntualizó.