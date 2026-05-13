Absuelven al Real Madrid por conciertos en el Bernabéu

La justicia española dio un importante respaldo al Real Madrid luego de que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera que ni la sociedad Real Madrid Estadio S.L. ni el director general del club, José Ángel Sánchez, incurrieron en responsabilidad penal por el exceso de ruido registrado durante varios conciertos celebrados en el Estadio Santiago Bernabéu. La resolución judicial, anunciada este miércoles por la entidad merengue, pone fin de manera definitiva al proceso penal que había sido impulsado por vecinos afectados por los eventos masivos realizados en el recinto deportivo.
La sección tercera de la Audiencia estimó en su totalidad los recursos presentados por el club y por Sánchez, recursos a los que también se sumó el Ministerio Fiscal. Con ello, el tribunal dejó sin efecto el procedimiento abreviado que había sido ordenado en enero por el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, el cual consideraba que existían indicios de posibles delitos relacionados con contaminación acústica. La decisión supone un giro significativo en un caso que generó amplio debate público en la capital española.
Justicia española cierra caso contra el Real Madrid
Según explicó el club en un comunicado oficial, la Audiencia concluyó que la responsabilidad sobre el control de los niveles de sonido recae en las empresas promotoras que organizan y ejecutan los espectáculos, y no directamente en el propietario del estadio. El fallo sostiene que dichas compañías son las encargadas de garantizar el cumplimiento de los límites de decibelios establecidos por la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica vigente en Madrid desde 2011. Además, el tribunal subrayó que una infracción administrativa no implica automáticamente la existencia de un delito penal.
La causa se originó tras la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, que denunció supuestas irregularidades en dieciocho conciertos y eventos celebrados entre abril y septiembre del año pasado. Entre ellos figuraban presentaciones de artistas internacionales como Taylor Swift, Karol G, Duki y Manuel Carrasco, así como el evento "La Velada del Año", organizado por Ibai Llanos. La asociación aseguró contar con alrededor de 150 mediciones de ruido y recordó que el Ayuntamiento de Madrid había impuesto sanciones económicas a algunos promotores.
Tras conocerse el fallo, el José Luis Martínez-Almeida valoró positivamente la decisión judicial y aseguró que esta puede abrir la puerta a futuros acuerdos entre el club y los vecinos de la zona. El alcalde insistió en que la prioridad del Ayuntamiento ha sido preservar el descanso y la calidad de vida de los residentes, al tiempo que señaló que continuarán analizando propuestas que permitan compatibilizar la celebración de eventos en el Bernabéu con el bienestar vecinal.
Por su parte, el Real Madrid expresó su satisfacción por una resolución que considera prueba del carácter "infundado" de la querella presentada en su contra. El club reiteró además su confianza en la administración de justicia y aseguró que seguirá colaborando con las autoridades competentes para encontrar soluciones que permitan mantener la actividad del renovado Estadio Santiago Bernabéu sin afectar a los habitantes de los alrededores. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el regreso de grandes conciertos al estadio continúa, aunque la sentencia representa un alivio institucional y jurídico para la entidad madridista.