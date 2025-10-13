Bridgerton 4: Fecha de estreno y adelanto revelados

Netflix sorprendió a los fanáticos de Los Bridgerton al revelar las fechas de estreno y un nuevo adelanto de la esperada cuarta temporada de la exitosa serie romántica.
La producción, inspirada en las novelas de Julia Quinn, volverá a sumergir al público en la sofisticada y escandalosa sociedad londinense de la Regencia, esta vez con una historia centrada en Benedict Bridgerton.
La plataforma confirmó que la cuarta temporada se estrenará en dos partes: la primera llegará el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda se lanzará el 26 de febrero del mismo año. En total, la nueva entrega contará con ocho episodios y promete ser una de las más románticas y visualmente deslumbrantes de la franquicia.
El nuevo adelanto, publicado por Netflix, muestra el primer encuentro entre Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, y Sophie Baek, encarnada por la actriz Yerin Ha, quien se une al elenco en esta temporada.
En las imágenes se aprecia un elegante baile de máscaras en el que Benedict, vestido de negro y con antifaz, queda cautivado por una misteriosa mujer conocida como la "Dama de Plata". Sophie deslumbra con un vestido plateado que brilla bajo la luz de los candelabros, en una escena que evoca los clásicos cuentos de hadas, pero con el inconfundible toque sensual y elegante de la serie.
La narración volverá a estar a cargo de la inconfundible voz de Julie Andrews, quien da vida a Lady Whistledown, la famosa cronista de los secretos de la alta sociedad. Su tono mordaz y observador será nuevamente clave para guiar a los espectadores a través de los romances, traiciones y rivalidades que se desarrollan en esta nueva temporada.
Los Bridgerton sobre la serie
Los Bridgerton es una serie dramático-romántica ambientada en la Inglaterra de la era de la Regencia, donde el amor y el escándalo conviven entre las familias más influyentes. Cada temporada se enfoca en uno de los hermanos Bridgerton, mostrando su búsqueda del amor en medio de las rígidas normas sociales de la época. En esta cuarta entrega, el protagonismo recae en Benedict, el segundo hermano de la familia, cuya historia explora la tensión entre el deber social y el deseo personal.
Su relación con Sophie, una joven de origen misterioso que desafía las convenciones, promete ser una de las más intensas y conmovedoras de toda la saga.
La producción de la cuarta temporada ya ha finalizado y actualmente se encuentra en proceso de posproducción. Además de Thompson y Ha, el elenco contará con el regreso de personajes icónicos como Colin, Penelope, Eloise y otros miembros de la alta sociedad londinense.
La trama profundizará en las diferencias de clase, las apariencias y el verdadero significado del amor, temas que han convertido a la serie en un fenómeno mundial.
Con escenarios fastuosos, vestuarios de ensueño y una historia cargada de emociones, Los Bridgerton 4 promete conquistar nuevamente a millones de espectadores. Netflix, a través de este adelanto, deja claro que la saga aún tiene mucho que contar y que el legado de los Bridgerton continúa brillando con fuerza en el corazón del público.
Mira también:
@emisorasunidas897
Cómo se formó el remolino en la Ciudad levanta dudas sobre si habrá más. . . #Remolino #Clima #Guatemala♬ sonido original - Emisoras Unidas