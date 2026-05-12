 Trump va a liberar a los presos políticos en Venezuela
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Trump dice que va a liberar "a todos" los presos políticos en Venezuela

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno de Trump ha establecido un plan de tres fases: estabilización, reconstrucción y transición, para normalizar el panorama económico y democrático en Venezuela.

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Donald Trump ante los medios en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump ante los medios en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los presos políticos en Venezuela, aunque a la vez alabó el desempeño de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

"Vamos a sacarlos a todos. Y te diré algo: Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles", aseguró Trump, al ser consultado por la situación de los cientos de presos políticos que no se han beneficiado de la ley de amnistía, la cual el Ejecutivo de Rodríguez dio por concluida el pasado 24 de abril.

"Como saben, tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías (petroleras) entrando (al país caribeño). Y Venezuela ahora está generando más dinero del que han generado en los últimos 25 años", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de iniciar un viaje oficial a China. "Nosotros, como saben, permitimos que liberaran a muchos (presos políticos) y ellos han dejado en libertad a muchos de los presos políticos", agregó.

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Donald Trump ante los medios en la Casa Blanca - EFE

Aunque el chavismo comenzó a liberar presos por cuestiones políticas en diciembre, la ley de amnistía fue aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, casi dos meses después de la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, por Washington, que ha dado el visto bueno para que Rodríguez ocupe de momento el poder.

Algunos frentes han criticado que la Casa Blanca no esté presionando a Caracas para liberar a los cientos de personas que, según organizaciones de derechos humanos, aún permanecen en cárceles venezolanas, ni para acelerar el proceso de convocatoria de elecciones en el país caribeño.

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno de Trump ha establecido un plan de tres fases: estabilización, reconstrucción y transición, para normalizar el panorama económico y democrático en Venezuela, y funcionarios del Departamento de Estado han asegurado que la primera de esas fases se da ya por terminada.

Mientras las fuerzas contrarias al chavismo reclaman la pronta celebración de comicios, Trump volvió a bromear este lunes asegurando que está pensando "seriamente" convertir al país en el estado número 51 de EE. UU.

Esta afirmación es una posibilidad que tanto la propia Rodríguez como la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, han descartado por completo, al subrayar que Venezuela es un país soberano.

*Con información de EFE

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