Un grupo de salvadoreños exige la liberación de Nicolás Maduro

Con el grito de '¡Qué viva Venezuela!' y 'libertad para el compañero Maduro y Cilia', las personas, que forman parte del Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Venezuela.

Un hombre sostiene una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una manifestación en la plaza Simón Bolívar este sábado, en San Salvador (El Salvador), EFE/ Rodrigo Sura
Un hombre sostiene una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una manifestación en la plaza Simón Bolívar este sábado, en San Salvador (El Salvador) / FOTO: EFE/ Rodrigo Sura

Un grupo de al menos 30 salvadoreños exigieron este sábado la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en una operación militar en Caracas, y condenaron, lo que consideran, "su secuestro".

Los salvadoreños se concentraron en la Plaza Simón Bolívar, ubicada en el corazón de la capital, para expresar el rechazo a las capturas con pancartas en los que también pidieron 'el fin de la intervención a los pueblos latinoamericanos por parte del imperialismo norteamericano'.

Con el grito de '¡Qué viva Venezuela!' y 'libertad para el compañero Maduro y Cilia', las personas, que forman parte del Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Venezuela, animaron la concentración que duró cerca de una hora.

También recordaron a los más de 40 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que murieron el pasado 3 de enero, y a los más de 30 militares cubanos también fallecidos durante el ataque.

Nosotros condenamos enérgicamente la agresión fascista del imperio contra la República Bolivariana de Venezuela el pasado 3 de enero. Agresión que ha derivado en el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, la primer dama Cilia Flores, quienes están en Estados Unidos enfrentando un juicio político", dijo Carlos Martínez.

Se suman a las jornadas mundiales 

Martínez, miembro de dicho comité y del salvadoreño partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que con la captura de Maduro "el imperio (en referencia a Estados Unidos) ha violentado el derecho internacional, la libre determinación de los pueblos y la soberanía de Venezuela".

Apuntó que desde El Salvador "nos sumamos a las jornadas mundiales para exigir la liberación del compañero Maduro y la compañera Cilia".

Entre tanto, Lourdes Palacios, exdiputada del FMLN, señaló que "la agresión contra Venezuela pretende robarle y quitarle esos bienes naturales que posee este país, eso es lo que está de fondo".

Desde El Salvador, les decimos, allí estamos con ustedes, compañeros y compañeras de Venezuela. Nos solidarizamos con ustedes y también nos solidarizamos con el hermano Gobierno cubano y con su pueblo", añadió Palacios.

Maduro y Flores ya comparecieron ante la Justicia estadounidense en Nueva York. El mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es "un prisionero de guerra".

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó el viernes que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron ese 3 de enero, en el ataque de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Maduro y de su esposa.

Además, 32 militares cubanos murieron durante los ataques de EE.UU. a Venezuela.

