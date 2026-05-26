Ejército de Guatemala refuerza medidas por ébola en el Congo

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala (Mindef) confirmó que se activaron los protocolos correspondientes para sus tropas que se encuentran en la República Democrática del Congo debido al brote de ébola que afecta esa localidad. Además, aseguró que no se tiene reporte de contagios en sus equipos desplegados en ese territorio.
Por el momento, ninguno de los 180 connacionales que forman parte del estado de fuerza de la Misión de Paz de Naciones Unidas ha presentado síntomas de la enfermedad. Además, la cartera aclaró que el contingente se encuentra lejos del área donde han surgido casos.
En tanto, se mantienen las acciones necesarias y se reforzaron las medidas sanitarias para evitar un brote de ébola en el contingente del Ejército de Guatemala.
Desestiman versión de contagios
El Ejército guatemalteco emitió la semana pasada un comunicado en el que aseguró que descartó que soldados guatemaltecos de la misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC) se hayan contagiado de ébola en el país africano. El pronunciamiento surgió tras afirmaciones difundidas por usuarios en redes sociales sobre posibles casos en sus tropas.
Mensajes en redes sociales como Facebook, X e Instagram aseguran que tres cascos azules guatemaltecos de la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) están contagiados. Pero, el Ministerio de Defensa de Guatemala desmintió esa versión.
Por otra parte, una consulta de noticias en la página de las misiones de paz de la ONU realizada por la agencia EFE no muestra información sobre contagios de ébola en efectivos internacionales hasta el 21 de mayo.
Al igual que un rastreo en medios internacionales tampoco ha dado como resultado informaciones que sostengan la veracidad de la afirmación sostenida en los mensajes viralizados en línea.
¿Qué se sabe del nuevo brote de ébola?
Un nuevo brote de ébola ha resurgido en la República Democrática del Congo por decimoséptima vez en la historia de este país. Esta epidemia que ha causado ya más de 130 muertos y afecta a la provincia de Ituri en el este congoleño, donde actúan más de un centenar de grupos armados.
El brote fue confirmado tras detectar el virus del Ébola en 13 de las 20 muestras analizadas en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) de la RDC.
El virus comenzó a circular a finales del mes de abril y, hasta el momento, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, que destacan por un intenso movimiento de población y su proximidad a Uganda y Sudán del Sur.
Según la OMS, el riesgo de la actual epidemia, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es "bajo" a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional.
* Con información de la agencia de noticias EFE y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7