 OMS eleva a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola en el Congo
Internacionales

OMS eleva a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola en el Congo

La OMS contabiliza 750 casos sospechosos y 177 muertes.

Compartir:
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, EFE
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS / FOTO: EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola dentro de la República Democrática del Congo (RDC), con 750 casos sospechosos y 177 muertes, anunció este viernes en rueda de prensa el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El riesgo se mantiene como "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global, señaló Tedros, quien detalló que 82 de los casos y siete de los fallecimientos han sido confirmados en laboratorio como provocados por el virus del Ébola.

El director general agregó que un segundo ciudadano estadounidense que se encontraba en la RDC ha sido evacuado fuera del país, en este caso a la República Checa, al constituir un "contacto de alto riesgo", después de que otro, positivo por el virus, fuera trasladado a Alemania.

Tedros señaló que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha asignado 60 millones de dólares para la respuesta a esta crisis sanitaria, que se unirán a los 3,9 millones liberados anteriormente por la OMS de su fondo de emergencias.

El director general subrayó lo peligroso de una epidemia causada por una variante relativamente desconocida del virus, denominada Bundibugyo, para la que no existen tratamientos ni vacunas, y de la que hasta ahora sólo se habían dado dos brotes, uno en Uganda en 2000 y otro en la RDC en 2012 (éste con apenas una docena de casos mortales).

Foto embed
Brote de ébola en el Congo - EFE

ONU Mujeres recordó por otro lado que en brotes anteriores las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas: en el de 2018-2019 ellas representaron alrededor de dos tercios de los casos notificados, y en 2014, en Liberia, concentraron tres cuartas partes de las víctimas en algunas comunidades.

Al propagarse mediante el contacto directo, es frecuente que lo contraigan trabajadores del sector sanitario, funerario y de cuidados, con un claro predominio de mujeres, advirtió la agencia especializada de Naciones Unidas.

*Con información de EFE

En Portada

Guatemala bajo efectos de onda del este: pronostican lluvias, vientos y altas temperaturast
Nacionales

Guatemala bajo efectos de onda del este: pronostican lluvias, vientos y altas temperaturas

08:01 AM, Mayo 22
Accidente deja una mujer fallecida en ruta hacia Puerto San Josét
Nacionales

Accidente deja una mujer fallecida en ruta hacia Puerto San José

07:12 AM, Mayo 22
Video capta impactante accidente entre automovilista y motorista en Palínt
Nacionales

Video capta impactante accidente entre automovilista y motorista en Palín

06:56 AM, Mayo 22
OMS eleva a muy alto el riesgo por el brote de ébola en el Congot
Internacionales

OMS eleva a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola en el Congo

07:51 AM, Mayo 22
Netflix convierte las críticas contra James Rodríguez en campaña viral para su nuevo documentalt
Deportes

Netflix convierte las críticas contra James Rodríguez en campaña viral para su nuevo documental

09:12 AM, Mayo 22

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridEstados UnidosLiga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar