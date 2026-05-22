Video del accidente entre automovilista y motorista en Palín

Un accidente de tránsito ocurrido en Palín, Escuintla, quedó grabado por una cámara de seguridad y posteriormente fue difundido en redes sociales por el Centro de Información Municipal (CIM), generando múltiples reacciones entre usuarios debido a la fuerza del impacto.
El video, de 51 segundos de duración, muestra el momento en que el conductor de un automóvil rojo intenta incorporarse hacia la colonia Palinche, realizando un cruce sobre el carril contrario. Sin embargo, al momento de efectuar la maniobra, no se percató que un motorista se aproximaba por la carretera.
En las imágenes se observa que el motociclista circulaba a alta velocidad y terminó impactando violentamente contra la parte trasera del vehículo antes de que este concluyera el cruce.
Tras el choque, el conductor de la motocicleta salió expulsado varios metros por los aires hasta caer sobre la cinta asfáltica, mientras la motocicleta continuó deslizándose sobre la carretera.
Pese a lo aparatoso del percance, el motorista logró levantarse segundos después. Aunque presentaba dificultad para caminar, no se le observaron heridas de gravedad visibles y posteriormente regresó a recoger su motocicleta.
La grabación también muestra que el automovilista permaneció dentro de su vehículo durante varios segundos después del impacto sin auxiliar al motorista. Más tarde descendió del automóvil y se acercó únicamente a observar los daños ocasionados tras el choque.
Hacen un llamado para conducirse con precaución
Luego de publicar el video, el Centro de Información Municipal de Palín compartió un mensaje dirigido a los conductores, haciendo un llamado a manejar con mayor precaución y responsabilidad.
Un segundo de imprudencia puede cambiarlo todo. Conduzcamos con más precaución y respeto en las calles de Palín. Todos queremos regresar a casa", manifestó el CIM.
Hasta el momento, no se ha informado si autoridades de tránsito intervinieron en el lugar ni si alguno de los involucrados recibió alguna sanción tras el accidente.